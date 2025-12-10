Afiliación al PAMI: quiénes pueden y los 3 tipos de afiliación disponibles

El trámite para afiliarte como titular definitivo es 100% digital y automático.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, es la obra social de los adultos mayores en Argentina. Con una cobertura que alcanza a más de 5 millones de personas, ofrece servicios sociosanitarios esenciales.

Si vos o un familiar necesitan acceder a su cobertura, es fundamental saber quiénes pueden afiliarse y cuáles son los tres tipos de afiliación disponibles. Este artículo te explica todo lo que tenés que conocer para iniciar el trámite.

¿Quiénes pueden afiliarse al PAMI?

El PAMI está dirigido principalmente a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema nacional. Sin embargo, su alcance es más amplio e incluye a otros grupos. Pueden afiliarse:

Titulares definitivos: Personas que reciben una jubilación o pensión de orden nacional, con los aportes destinados a PAMI.

Personas mayores de 70 años que no cuenten con ningún beneficio previsional.

Familiares a cargo de un afiliado titular, como cónyuges, hijos (hasta 21 años o 25 si estudian), concubinos, personas con discapacidad, padres o abuelos a cargo.

Beneficiarios de pensiones italianas que residen en Argentina (convenio italo-argentino).

Personas en trámite de su jubilación ante la ANSES, que necesitan cobertura médica provisoria.

Personas que sufrieron un accidente de trabajo a partir de marzo de 2001.

Los 3 tipos de afiliación al PAMI explicados

El PAMI organiza su sistema en tres categorías principales de afiliación, cada una con sus propias condiciones.

1. Afiliación titular definitiva

Esta es la afiliación principal. Está destinada a personas que ya están jubiladas o pensionadas por el sistema nacional y sus aportes de salud se descuentan para PAMI. El trámite es 100% digital y automático. Solo necesitás tu DNI en formato tarjeta. Los datos se validan en línea con ANSES y el RENAPER. Una vez finalizado, recibís una credencial digital y podés usar todos los servicios de inmediato.

2. Otras afiliaciones titulares

Este grupo cubre situaciones específicas donde la persona es el titular de la cobertura, pero no necesariamente es un jubilado nacional. Incluye:

Afiliación provisoria: Para quienes están tramitando la jubilación en ANSES y necesitan cobertura médica.

Afiliación para mayores de 70 años sin beneficio previsional.

Cobertura por convenio italo-argentino: Para quienes cobran una pensión italiana y residen en el país.

Afiliación provisoria por ART: Para casos de accidentes de trabajo ocurridos después de marzo de 2001.

3. Afiliación de personas a cargo del titular

Permite al afiliado titular extender la cobertura a su grupo familiar directo. Las personas que podés afiliar en esta categoría son:

Tu cónyuge o pareja (mediante unión convivencial o civil).

Tus hijos o los de tu cónyuge: menores de 21 años, o hasta 25 años si están estudiando, o sin límite de edad si tienen discapacidad.

Tu padre, madre, abuelo o abuela que estén a tu cargo (mayores de 60 años o con discapacidad).

Tu nieto o nieta con discapacidad que esté a tu cargo exclusivo.

Menores bajo tu guarda o tutela.

¿Cómo y dónde hacer el trámite de afiliación?

La buena noticia es que el trámite titular definitivo se realiza en línea desde la página web oficial del PAMI. Es rápido y no requiere moverte de tu casa. Para los otros tipos de afiliación, el proceso puede iniciarse de manera digital, pero en algunos casos específicos podría requerir la presentación de documentación adicional que acredite la situación (como partidas de nacimiento, certificado de discapacidad o constancia de estudiante).

