La UE investiga si Google distorsiona la competencia con el uso de contenidos para IA

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google se ve afuera de las oficinas de la compañía en Londres, Reino Unido

La Comisión Europea ha abierto una investigación antimonopolio para evaluar si Google está infringiendo las normas de competencia de la Unión Europea en su uso de contenidos en línea de editores web y Youtube para fines de inteligencia artificial, dijo el martes.

"La investigación examinará, en particular, si Google está distorsionando la competencia al imponer condiciones desleales a los editores y creadores de contenidos, o al concederse a sí mismo un acceso privilegiado a dichos contenidos, colocando así en desventaja a los desarrolladores de modelos de inteligencia artificial competidores", dijo la Comisión.

La Comisión dijo que le preocupaba que Google pudiera haber utilizado contenidos de editores web para generar servicios basados en IA en sus páginas de resultados de búsqueda sin compensar adecuadamente a los editores y sin ofrecerles la posibilidad de rechazar el uso de sus contenidos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la Comisión también le preocupa que Google haya utilizado contenidos subidos a Youtube para entrenar sus propios modelos de IA sin ofrecer a los creadores una compensación o la posibilidad de negarse.

Con información de Reuters