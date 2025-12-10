Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 10 de diciembre 2025

Diciembre siempre es un mes intenso para los bolsillos, y las billeteras virtuales se volvieron un salvavidas cotidiano. En este escenario, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, vuelve a liderar el ecosistema de beneficios con una agenda de descuentos, con el objetivo de aliviar la carga de las compras de fin de año, en un contexto económico que obliga a pensar cada gasto dos veces.

Este miércoles 10 de diciembre 2025, la plataforma activa beneficios clave para usuarios de toda la provincia, desde ahorros en farmacias hasta reintegros en supermercados y ferias. En paralelo, mantiene promociones potentes en tecnología y hogar, ideales para quienes buscan adelantar las compras navideñas o aprovechar oportunidades antes de los aumentos típicos del verano.

Descuentos de Cuenta DNI: qué podés aprovechar este miércoles

Si bien la agenda completa de promociones se distribuye a lo largo del mes, este miércoles destacan dos beneficios particularmente buscados:

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.

10% de descuento, sin tope de reintegro, en comercios adheridos. Supermercados: hay beneficios activos en distintas cadenas todos los días de la semana. La app recomienda verificar comercios adheridos desde la sección de promociones.

hay beneficios activos en distintas cadenas todos los días de la semana. La app recomienda verificar comercios adheridos desde la sección de promociones. Quienes usen Cuenta DNI para pagar en Carrefour, Carrefour Market e Hipermercados Carrefour acceden a un 10% de ahorro sin tope, aplicado directamente en línea de caja.

Promos fuertes de diciembre: gastronomía, carnicerías y comercios de cercanía

No todas son para hoy, diciembre trae fechas clave que cualquier usuario debería agendar:

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: el sábado 20 de diciembre, un 35% de descuento con tope renovado de $7.000, alcanzable con $20.000 en compras. Una promo muy popular cada mes, ahora más generosa en plena previa de las fiestas.

el sábado 20 de diciembre, un 35% de descuento con tope renovado de $7.000, alcanzable con $20.000 en compras. Una promo muy popular cada mes, ahora más generosa en plena previa de las fiestas. Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): sábado 13 y domingo 14, 30% de ahorro con tope de $8.000 por persona (equivalente a $26.700 en consumos).

sábado 13 y domingo 14, 30% de ahorro con tope de $8.000 por persona (equivalente a $26.700 en consumos). Comercios de cercanía: todos los viernes, 20% de descuento con tope de $4.000 por día.

todos los viernes, 20% de descuento con tope de $4.000 por día. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro todos los días, con tope semanal de $6.000. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos.

40% de ahorro diario en comercios adheridos. Librerías: lunes y martes, 10% sin tope.

Hogar y tecnología: los descuentos sin tope que siguen hoy

Para quienes buscan renovar la casa, preparar el jardín para las fiestas o adelantar la compra de un electrodoméstico, dos promociones siguen vigentes este miércoles:

Sodimac: 10% de descuento del 5 al 31 de diciembre, sin tope, acumulable con otras promos. Ideal para refacciones, pintura o herramientas.

10% de descuento del 5 al 31 de diciembre, sin tope, acumulable con otras promos. Ideal para refacciones, pintura o herramientas. Silvia (tecnología y muebles): 20% de descuento sin tope, una de las ofertas más agresivas del mes para renovar celulares, pequeños electrodomésticos o muebles antes del verano.

En comercios de cercanía no alimentarios también continúan las tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.