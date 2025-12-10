Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 10 de diciembre 2025

Diciembre siempre es un mes intenso para los bolsillos, y las billeteras virtuales se volvieron un salvavidas cotidiano. En este escenario, Cuenta DNI, la app del Banco Provincia, vuelve a liderar el ecosistema de beneficios con una agenda de descuentos, con el objetivo de aliviar la carga de las compras de fin de año, en un contexto económico que obliga a pensar cada gasto dos veces.
Este miércoles 10 de diciembre 2025, la plataforma activa beneficios clave para usuarios de toda la provincia, desde ahorros en farmacias hasta reintegros en supermercados y ferias. En paralelo, mantiene promociones potentes en tecnología y hogar, ideales para quienes buscan adelantar las compras navideñas o aprovechar oportunidades antes de los aumentos típicos del verano.
Descuentos de Cuenta DNI: qué podés aprovechar este miércoles
Si bien la agenda completa de promociones se distribuye a lo largo del mes, este miércoles destacan dos beneficios particularmente buscados:
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro, en comercios adheridos.
- Supermercados: hay beneficios activos en distintas cadenas todos los días de la semana. La app recomienda verificar comercios adheridos desde la sección de promociones.
- Quienes usen Cuenta DNI para pagar en Carrefour, Carrefour Market e Hipermercados Carrefour acceden a un 10% de ahorro sin tope, aplicado directamente en línea de caja.
Promos fuertes de diciembre: gastronomía, carnicerías y comercios de cercanía
No todas son para hoy, diciembre trae fechas clave que cualquier usuario debería agendar:
- Especial carnicerías, granjas y pescaderías: el sábado 20 de diciembre, un 35% de descuento con tope renovado de $7.000, alcanzable con $20.000 en compras. Una promo muy popular cada mes, ahora más generosa en plena previa de las fiestas.
- Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): sábado 13 y domingo 14, 30% de ahorro con tope de $8.000 por persona (equivalente a $26.700 en consumos).
- Comercios de cercanía: todos los viernes, 20% de descuento con tope de $4.000 por día.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con tope semanal de $6.000.
- Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos.
- Librerías: lunes y martes, 10% sin tope.
Hogar y tecnología: los descuentos sin tope que siguen hoy
Para quienes buscan renovar la casa, preparar el jardín para las fiestas o adelantar la compra de un electrodoméstico, dos promociones siguen vigentes este miércoles:
- Sodimac: 10% de descuento del 5 al 31 de diciembre, sin tope, acumulable con otras promos. Ideal para refacciones, pintura o herramientas.
- Silvia (tecnología y muebles): 20% de descuento sin tope, una de las ofertas más agresivas del mes para renovar celulares, pequeños electrodomésticos o muebles antes del verano.
En comercios de cercanía no alimentarios también continúan las tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación.