Descuentos en carnicerías en diciembre 2025: qué días ahorrar hasta 35%

En el cierre de un año atravesado por la crisis económica, el Banco Provincia vuelve a posicionar a Cuenta DNI como una herramienta clave para aliviar el bolsillo de millones de bonaerenses. El último mes de 2025 llega cargado de rebajas en comercios esenciales, pero la estrella del mes es, sin dudas, el descuento para comprar carne antes de la mesa navideña.

El beneficio, ya clásico en estas fechas, vuelve con fuerza: permitirá un ahorro sustancial en carnicerías de barrio y comercios adheridos, lo que apuntala el consumo en rubros golpeados por la caída de la demanda.

Qué día hay 35% de ahorro en carnicerías, granjas y pescaderías

El Banco Provincia confirmó que el beneficio de carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible solo el sábado 20 de diciembre, con un 35% de reintegro y un tope unificado de $7.000 por persona. Para alcanzar el ahorro máximo, se requiere una compra mínima cercana a los $20.000, según precisaron desde la entidad.

La promoción será aplicada de manera exclusiva a pagos hechos con Cuenta DNI, con QR o Clave DNI, siempre con dinero en cuenta. Quedan excluidos los pagos con tarjeta de crédito, débito, transferencias, o QR de otras billeteras como Mercado Pago.

Descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI: quiénes pueden acceder

El Banco Provincia fue contundente: el beneficio no aplica a clientes con atrasos en sus obligaciones con la entidad. Quienes tengan deudas pendientes, por mínima que sea, no podrán aprovechar los reintegros.

Además, la promoción está disponible únicamente en comercios adheridos. Desde el banco anticiparon que habrá una actualización de la lista de locales participantes en los días previos al 20, tal como ocurrió en meses anteriores.

Los otros descuentos de Cuenta DNI para aprovechar en diciembre

La promoción de carnicerías no llega sola. Este último mes del año incluye importantes descuentos en casi todos los rubros centrales de consumo:

Comercios de barrio: un 20% todos los viernes, tope de $4.000 por semana.

un 20% todos los viernes, tope de $4.000 por semana. Ferias y Mercados Bonaerenses: un 40% todos los días, tope de $6.000 por semana.

un 40% todos los días, tope de $6.000 por semana. Gastronomía (13 a 17 años): un 30% mensual, tope $8.000.

un 30% mensual, tope $8.000. Farmacias y perfumerías: un 10% miércoles y jueves, sin tope.

un 10% miércoles y jueves, sin tope. Universidades: un 40% todos los días, tope semanal $6.000.

un 40% todos los días, tope semanal $6.000. Supermercados y mayoristas: rebajas de entre 10% y 20% según cadena, con topes que llegan a $20.000.

Estas ofertas buscan acompañar el consumo en plena temporada alta de gastos, especialmente en alimentos frescos y artículos navideños.