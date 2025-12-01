Trump invita a Netanyahu a la Casa Blanca, según la oficina del primer ministro

FOTO ARCHIVO-El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca en un "futuro próximo", informó el lunes la oficina del primer ministro israelí, poco después de que el republicano dijera que Israel debe mantener un diálogo fuerte y verdadero con Siria.

La visita a la Casa Blanca sería la quinta del primer ministro israelí desde que Trump volvió al poder en enero. Los dos líderes han proyectado públicamente una estrecha relación, aunque fuentes estadounidenses e israelíes han dicho que Trump ha expresado en ocasiones su frustración con Netanyahu.

La oficina del primer ministro dijo que Netanyahu y Trump discutieron el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza.

Trump anunció en septiembre un plan para poner fin a la guerra de Gaza y desde octubre está en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás.

Trump dijo anteriormente en un comunicado que era muy importante que Israel mantuviera un "diálogo fuerte y verdadero" con la vecina Siria, y que "no tenga lugar nada que interfiera en la evolución de Siria hacia un Estado próspero".

Con información de Reuters