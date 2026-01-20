Preparar bocaditos Marroc caseros con solamente tres ingredientes es posible con esta receta. Si querés llevar una alimentación más saludable y dejar de consumir tantas golosinas, chocolates industriales y alimentos ultra procesados sin tener que renunciar a lo dulce, esta receta te va a encantar.
Lleva solamente tres ingredientes y se hacen en minutos. Además no lleva horno, ya que se preparan en frío, lo que los convierte en un postre ideal para preparar en verano. La receta fue compartida por el chef Recetas del Patrón, quien comparte sus recetas más deliciosas y fáciles de hacer en sus redes sociales.
Lo que caracteriza a estos bocaditos no es su chocolate, sino el relleno: hecho a base de mantequilla de maní. Aunque muchas personas no lo sepan, la mantequilla de maní (siempre y cuando no lleve azúcar en sus ingredientes) es alto en proteínas y es una grasa saludable. Por esta razón, es ideal para sacarte las ganas de comer algo dulce sin dejar de cuidar tu salud.
Receta de bocaditos Marroc caseros
Ingredientes
-
1 molde o bandeja con papel film
-
200 gr de chocolate con leche (100 gr para cada capa)
-
100 gr de chocolate blanco
-
150 gr de pasta de maní (50 gr para cada capa)
Preparación
-
Derretir el chocolate con leche. Podés hacerlo llevándolo al microondas durante algunos segundos o a baño María, en lapsos de 15 segundos.
-
Separar la mitad del chocolate con leche para usar más tarde. La otra mitad, mezclarla con la mitad de la pasta de maní y mezclar muy bien.
-
En otro recipiente, mezclar el resto de la pasta de maní con el chocolate blanco.
-
Preparar el molde. Colocar un papel film como base sobre el molde o bandeja. Arriba, verter la mezcla que preparaste.
-
Llevar a la heladera unos minutos hasta que se solidifique.
-
Arriba, verterle la segunda mezcla que preparaste (la de chocolate blanco con mantequilla de maní).
-
Por último, verter el resto de chocolate con leche que te sobró. Tiene que quedar tipo sanguchito: chocolate negro, pasta de maní, chocolate negro.
-
Llevar nuevamente a la heladera hasta que se solidifique.
-
Desmoldar, emparejar los bordes con una cuchilla y cortarlos en cuadraditos.
-
¡Listo!