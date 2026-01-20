Solo 3 ingredientes: receta de bocaditos Marroc caseros y deliciosos.

Preparar bocaditos Marroc caseros con solamente tres ingredientes es posible con esta receta. Si querés llevar una alimentación más saludable y dejar de consumir tantas golosinas, chocolates industriales y alimentos ultra procesados sin tener que renunciar a lo dulce, esta receta te va a encantar.

Lleva solamente tres ingredientes y se hacen en minutos. Además no lleva horno, ya que se preparan en frío, lo que los convierte en un postre ideal para preparar en verano. La receta fue compartida por el chef Recetas del Patrón, quien comparte sus recetas más deliciosas y fáciles de hacer en sus redes sociales.

Lo que caracteriza a estos bocaditos no es su chocolate, sino el relleno: hecho a base de mantequilla de maní. Aunque muchas personas no lo sepan, la mantequilla de maní (siempre y cuando no lleve azúcar en sus ingredientes) es alto en proteínas y es una grasa saludable. Por esta razón, es ideal para sacarte las ganas de comer algo dulce sin dejar de cuidar tu salud.

Receta de bocaditos Marroc caseros

Ingredientes

1 molde o bandeja con papel film

200 gr de chocolate con leche (100 gr para cada capa)

100 gr de chocolate blanco

150 gr de pasta de maní (50 gr para cada capa)

Preparación