Receta sin azúcar de bocaditos helados de yogur: saludables, deliciosos y se hacen en minutos.

Existe una receta sin azúcar, saludable y deliciosa para preparar unos bocaditos helados de yogur, refrescantes y perfectos para sacarte los antojos dulces. Si querés comer algo parecido al helado pero en su versión saludable, esta receta te va a encantar.

Lleva al yogur como ingrediente estrella. Si sos intolerante a la lactosa, podés conseguir alguno que sea sin lactosa (en los ingredientes, tiene que estar la enzima lactasa). Aunque no llevan azúcar, podés endulzarlos con el endulzante de tu gusto (stevia, por ejemplo).

La receta fue compartida por la nutricionista Anto Zicarelli, quien comparte recetas saludables y deliciosas en sus redes sociales. La nutricionista utiliza arándanos como topping, pero si no tenés o querés usar otra fruta, podés hacerlo. Por último, llevan un baño de chocolate que, si no querés o no querés consumir azúcar, puede ser de cacao al 70%.

Receta de bocaditos helados de yogur

Ingredientes

Moldes para muffins (cantidad necesaria; si no tenés, podés usar cualquier molde chiquito que tengas).

1 yogur sin azúcar.

Arándanos.

Almendras, nueces o el fruto seco que te guste.

Chocolate cacao al 70% sin azúcar (o el que quieras).

Endulzante tipo stevia (opcional).

Preparación