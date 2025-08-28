Receta de galletitas sin harina, sin azúcar y con solo 3 ingredientes: deliciosas y muy fáciles de hacer

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar unas galletitas tipo cookies, saludables y deliciosas. Si no podés consumir harina y/o azúcar o bien querés llevar una alimentación más saludable, esta receta te va a encantar. Lo mejor es que llevan solo tres ingredientes.
La receta fue compartida por la usuaria Vade Postres, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok. "Galletas sin harina y sin azúcar con solo 3 ingredientes. ¡No pueden ser más fáciles de hacer y quedan espectaculares!", cuenta en la publicación. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para no perderte ningún detalle.
Receta de galletitas sin harina y sin azúcar con 3 ingredientes
Ingredientes (para hacer 9 o 10 galletitas)
2 bananas
160 gr de harina de almendras (que en realidad son almendras trituradas)
Chispas de chocolate 70% cacao al gusto
Preparación
En un bol, aplastar las bananas. Cuanto más maduras estén mejor, ya que más dulce quedará la receta.
Agregar la harina de almendras. Mezclar muy bien e integrar.
Por último, sumar las chispitas de chocolate.
Hacer la forma de las galletitas con las manos y llevar a una placa para horno con papel manteca o previamente engrasada.
Hornear a 200° durante 15 minutos aproximadamente.
¡Listo!