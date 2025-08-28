EN VIVO
Receta de galletitas sin harina, sin azúcar y con solo 3 ingredientes: deliciosas y muy fáciles de hacer

Así podés preparar unas cookies sin harina, sin TACC libres de gluten y sin azúcar, con solamente 3 ingredientes.

28 de agosto, 2025 | 10.20

Existe una receta sin harina y sin azúcar para preparar unas galletitas tipo cookies, saludables y deliciosas. Si no podés consumir harina y/o azúcar o bien querés llevar una alimentación más saludable, esta receta te va a encantar. Lo mejor es que llevan solo tres ingredientes.

La receta fue compartida por la usuaria Vade Postres, quien comparte recetas saludables en su cuenta de TikTok. "Galletas sin harina y sin azúcar con solo 3 ingredientes. ¡No pueden ser más fáciles de hacer y quedan espectaculares!", cuenta en la publicación. Se aconseja que además de leer el paso a paso, mires el video para no perderte ningún detalle.

Receta de galletitas sin harina y sin azúcar con 3 ingredientes

Ingredientes (para hacer 9 o 10 galletitas)

  • 2 bananas

  • 160 gr de harina de almendras (que en realidad son almendras trituradas)

  • Chispas de chocolate 70% cacao al gusto

Preparación

  1. En un bol, aplastar las bananas. Cuanto más maduras estén mejor, ya que más dulce quedará la receta.

  2. Agregar la harina de almendras. Mezclar muy bien e integrar.

  3. Por último, sumar las chispitas de chocolate. 

  4. Hacer la forma de las galletitas con las manos y llevar a una placa para horno con papel manteca o previamente engrasada.

  5. Hornear a 200° durante 15 minutos aproximadamente.

  6. ¡Listo!

