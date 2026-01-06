Imagen de archivo de una manifestación de agricultores franceses contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur en París, Francia.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur se reactivó en las últimas horas luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ofreciera reforzar la política agrícola común (PAC) lo que implicaría desembolsos anticipados para los socios europeos. De esta manera, la titular de la Comisión Europea recogió los reclamos de la italiana Georgia Meloni que fue el escollo inesperado que frenó la firma del acuerdo en diciembre pasado.

"Acojo con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de modificar, a petición de Italia, ‍el nuevo marco financiero plurianual propuesto para poner a disposición de la Política Agrícola Común 45.000 ​millones de euros adicionales tan pronto como en 2028", ​dijo el martes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ⁠en un comunicado. Más temprano, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva manifestó su intención de hablar con Meloni para defender el argumento de que la firma del acuerdo comercial es estratégica ante la creciente presión de Estados Unidos sobre los países sudamericanos tras los ataques contra Venezuela.

Luego del ofrecimiento de Von der Leyen, la Unión Europea convocó a sus ministros de Agricultura a una reunión este miércoles a fin de dar más detalles y asegurarse los votos para firmar el acuerdo en la Comisión Europea, que reúne a los jefes de Estado. El mes pasado, Italia y Francia echaron por tierra las esperanzas de alcanzar un acuerdo en diciembre, afirmando que no estaban dispuestas a apoyarlo hasta que se resolvieran los temores de los agricultores a una afluencia de productos básicos baratos procedentes de Mercosur, como la carne de vacuno y el azúcar.

En busca del apoyo de los países de la Unión Europea

El ejecutivo europeo, apoyado por los partidarios ​del acuerdo UE-Mercosur, como Alemania y España, está intentando conseguir la amplia mayoría de 15 Estados miembros, que representan el 65% de la población de la UE, necesaria para autorizar la firma que si prospera se hará el 12 de enero. Mientras tanto, agrícolas en principio de Irlanda convocaron a movilizaciones masivas este sábado.

Dado que Polonia y Hungría se oponen al acuerdo y Francia se muestra crítica, la posición de Italia será determinante para la firma del acuerdo. La Comisión mantuvo conversaciones con los Estados miembros durante las dos últimas ​semanas y el bloque estaba en vías de firmar el acuerdo en breve, dijo un portavoz del ejecutivo a la agencia Reuters. Dos fuentes italianas declararon este martes a la misma agencia que Italia no se opone al ​acuerdo, pero que quería garantías, sobre todo de reciprocidad, para que los productos agrícolas importados cumplan las normas sanitarias y medioambientales de la UE.