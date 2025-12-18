La Unión Europea postergó la firma del acuerdo con el Mercosur, prevista para el sábado

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas

Los países de la Unión Europea descartaron firmar este sábado el acuerdo comercial con el Mercosur. La decisión la tomaron después del fuerte rechazo de Francia e Italia en los últimos días, que presionaban por mayores salvaguardas en pos de proteger a los productores agropecuarios europeos. Ayer el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva había amenazado que si el acuerdo, que se viene negociando hace 20 años, no se firma este sábado no se firmará "nunca", al menos mientras él sea presidente.

Según indicaron fuentes diplomáticas a la agencia EFE, la discusión fue postergada para enero del año que viene y aseguró que los países del Mercosur ya fueron "informados". La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había dicho ayer a Lula que está "dispuesta" a firmar el acuerdo "tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores" y pidió al mandatario brasileño "unos días" para resolver si apoyará el pacto ante "problemas políticos con los agricultores" de su país.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea (António Costa y Ursula Von der Leyen) a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55 % de países que representen a un 65 % de la población europea), casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

Aunque no formaba parte de la agenda formal de la cumbre, el acuerdo con Mercosur ha formado parte de las discusiones de las delegaciones nacionales que acompañan a los mandatarios y de los mensajes enviados por estos a su llegada a la cita. Todo ello antes de la votación que iba a convocarse este viernes entre los embajadores en Bruselas de los Veintisiete (los representantes permanentes de los países ante la UE), y en la que se esperaba otorgar a Costa y Von der Leyen el mandato para viajar a Brasil y firmar el acuerdo con Lula. Von der Leyen afirmó que era "de enorme importancia" que la UE obtuviera la luz verde para sellar el pacto, con vistas a que el bloque europeo pueda librarse de sus "sobredependencias".

Protestas y disturbios de agricultores en Bruselas contra el acuerdo Mercosur-UE

La policía de Bélgica disparó gases lacrimógenos y cañones de agua el jueves cuando, en Bruselas, una manifestación de agricultores contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur se volvió violenta, con algunos manifestantes lanzando piedras y papas a la policía y rompiendo ventanas.

La policía intervino cuando la violencia se intensificó y trató de detener a algunos de los manifestantes. En un momento dado, un tractor se empotró contra una fila de policías antidisturbios, aunque al parecer no golpeó a nadie. Algunos agricultores también atacaron a periodistas.

La policía de Bruselas dijo que había autorizado una protesta con un máximo de 50 tractores, pero a primera hora de la tarde del jueves habían llegado a la capital belga unos 1.000, la mayoría con matrícula belga. Se calcula que el número de manifestantes ascendía a 7.000.