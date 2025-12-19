Se enteró en vivo: Pilar Smith fue expulsada de Aptra junto a Evelyn Von Brocke

Pilar Smith se enteró en vivo que fue expulsada de Aptra.

Pilar Smith se enteró en vivo y en directo que, durante una asamblea que se realizó de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), se decidió que tanto ella como Evelyn Von Brocke sean expulsadas. Esto ocurrió en LAM, durante una comunicación telefónica con la trabajadora de prensa, siendo el propio Ángel De Brito quien le comunicó el resultado del sufragio a mano alzada.

"Hay más novedades, te quería comunicar que fuiste expulsada de Aptra por la votación de tus compañeros, nos acaban de decir. Yo no lo puedo creer", expuso el conductor. "¡¿Expulsada?!, ¡¿por opinar?!", manifestó sumamente sorprendida, alegando inicialmente que se trataba de una broma que le hicieron a su colega. Sin embargo, no lo fue.

Evelyn Von Brocke también fue expulsada de Aptra.

La reacción de Pilar Smith al enterarse que fue expulsada de Aptra

"Tenés 15 días para apelar. Me acabo de enterar, por eso te llamé denuevo", deslizó Ángel. "¿Por opinar sobre un Martín Fierro? Ya mismo llamo a mi abogada para que tome cartas en el asunto. ¿Vivimos en democracia o no? Es un montón. Por opinar me expulsaron, es una verguenza. Esos periodistas que me votaron no tienen verguenza. Fue por dar mi opinión de lo que vi en televisión, que fue horroroso", disparó enojada, con relación a lo que en su momento manifestó acerca de la organización del Martín Fierro Latino en Miami.

"Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura, porque él y Facu me dijeron que esto no iba a suceder. Que la idea no era echar por opinar. Esto no va a quedar acá, voy a ir hasta las últimas consecuencias. Es una verguenza que por decir que fue un Martín Fierro horrible me echen de Aptra", apuntó luego Pilar.

La comunicación fue interrumpida por un móvil con Marcelo Polino, quien confirmó que "las dos" fueron marginadas de Aptra "por los dichos vertidos", pero no dio más detalles porque se les pidió no ventilar "todo lo que debatimos". Finalmente, recordó que tienen la posibilidad de apelar y que él votó a favor de que ambas dejen la asociación.