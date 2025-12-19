La lujosa marca de autos que llega a Argentina en 2026

La marca de lujo que llegará a Argentina en 2026.

Desde Virrey del Pino, Buenos Aires, Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en Argentina, confirmó que en 2026 incorporará a la marca Maybach en el país. Esta división representa el máximo lujo dentro del catálogo de la empresa alemana y promete revolucionar el mercado local.

El anuncio fue realizado por Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto, durante una conferencia en la planta de Mercedes-Benz Sprinter ubicada en La Matanza. Herrero adelantó que el primer vehículo de Maybach que se lanzará en Argentina será la GLS 600, una SUV de alta gama con motor V8 que entrega 557 caballos.

Este modelo pertenece al Segmento F, es decir, al segmento limousine, y se basa en la Clase GLS de Mercedes-Benz. A diferencia de esta última, la Maybach GLS ofrece únicamente dos filas de asientos, que pueden configurarse con dos o tres plazas traseras, según lo que prefiera el cliente.

Herrero detalló que los Maybach se comercializarán y configurarán bajo pedido, adaptándose a las necesidades y gustos de cada comprador. Además, la empresa evalúa la posibilidad de introducir en Argentina la marca Smart, que actualmente produce exclusivamente vehículos eléctricos en China.

El futuro de Maybach en Argentina

Respecto a la gama futura, Herrero señaló: “Vamos a comenzar con la GLS, pero la idea es traer toda la gama de Maybach a Argentina”. También recordó que cuando Prestige Auto inició su gestión, apostaron por fortalecer la presencia de la división deportiva AMG, y ahora buscan replicar ese camino con los modelos Maybach.

Más allá de Maybach, Prestige Auto tiene previsto lanzar en 2026 la nueva generación de la Clase CLA, así como una versión de la Sprinter con caja automática, que será fabricada localmente. Estas novedades forman parte de un plan más amplio para ampliar y modernizar la oferta de Mercedes-Benz en el país.

Por otra parte, la producción de la Mercedes-Benz Sprinter en Argentina aumentará un 25 por ciento en 2026, alcanzando un volumen anual de 20 mil unidades. Este nivel no se veía en más de diez años, lo que refleja una apuesta fuerte a la producción local.

La llegada de Maybach a Argentina marca un hito en el segmento de lujo, ya que ofrece opciones exclusivas y personalizadas para un público exigente. Además, la posible incorporación de Smart apunta a diversificar la oferta hacia vehículos eléctricos, alineándose con las tendencias globales. Con estos movimientos, Prestige Auto busca consolidar su posición como referente de marcas premium y de lujo en el mercado argentino.