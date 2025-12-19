Una línea de colectivo cambió su recorrido para siempre y un barrio podrá tener mejor acceso: cuál es

La localidad de Hipódromo de Mar del Plata despertó con una novedad sobre el recorrido de uno de los colectivos más importantes de la ciudad. Se trata de la línea 562, cuyo trayecto ha sido sorpresivamente ampliado. Tras analizar el proyecto de Diego García, el Consejo Deliberante del partido de General Pueyrredón aprobó la iniciativa que dispone que, de ahora en más, el trayecto del colectivo inicie en el cruce de Avenida Juan B. Justo y Haras Firmamento.

Después de pasar por esa intersección, ingresará a Hipódromo. Tendrá paradas en la calle El Tordilla y borderará la plaza principal del barrio. Al llegar a ese punto, el 562 retomará por Haras Malal Hue y luego por Juan B. Justo para comenzar el recorrido normal que lleva a los pasajeros hasta el centro y puerto de Mar del Plata.

García, el ideólogo de la propuesta, sostuvo en diálogo con el medio local 0223 que se puso a trabajar en el cambio del trayecto del 562 a raíz de las inquietudes de los vecinos del barrio.

"Este cambio representa un cambio para todos los vecinos, sobre todo, para las familias que concurren al Jardín Municipal N°14. Parece algo menor, pero les cambia la vida a muchas personas que antes tenían que bajarse en Juan B. Justo para llegar al jardín", expresó el concejal.

La ordenanza municipal fue promulgada por el intendente del municipio, Guillermo Montenegro.

Aumento del 4,5% del transporte público a partir del 2026

Desde el 1 de enero, comenzarán a regir nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los incrementos se realizan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y se suma un 2% más. De esta manera, los aumentos serán del 4,5%.

En el caso del subte, el boleto pasará a costar $1.260. En tanto, los pasajes de colectivo siempre dependen del trayecto. En CABA, los recorridos de 0 a 3 kilómetros empezarán a valer $620,22, y los de la provincia de Buenos Aires, $688,06.