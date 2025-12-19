Canal 9 ya lo decidió: este será el conductor que reemplace a Laurita Fernández

Laurita Fernández no estará en el verano.

Canal 9 ya tomó una definición clave de cara al verano y despejó una de las grandes incógnitas de su grilla: quién ocupará el lugar de Laurita Fernández al frente de Bienvenidos a ganar durante los meses en los que la conductora se ausente del programa.

Hace ya varios meses, Laurita había confirmado que en 2026 no continuaría al frente del ciclo, argumentando que sentía la necesidad de “tomar cierta distancia”. Sin embargo, con el correr de las semanas se supo que la historia no era exactamente así. Según reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, pese a los rumores de un posible pase a Telefe, la conductora decidió permanecer en El Nueve y seguir ligada al canal.

¿Quién reemplazará a Laurita Fernández en su programa?

Lo concreto es que, si bien Laurita seguirá en Canal 9 y retomará la conducción en marzo dentro del prime time, durante enero y febrero no estará al frente del programa. La razón es su compromiso teatral en Mar del Plata, donde encabezará la temporada de verano con la obra La cena de los tontos.

Ante este escenario, Etchegoyen confirmó quién será el encargado de tomar la posta de manera temporal. “El famoso que reemplazará a Laurita será alguien muy cercano a Kuarzo, la productora del ciclo. Se trata del modelo y conductor Hernán Drago, que tendrá una gran oportunidad en su carrera”, anunció el periodista.

El desafío no será menor: Drago deberá conducir el programa en pleno reordenamiento del prime time y competir directamente contra el debut de Beto Casella en América TV, luego de su salida de Bendita. “Tiene la complicada misión de opacar el estreno de Casella”, remarcaron desde el entorno televisivo.

Laurita Fernández eligió a Hernán Drago para que la reemplace.

La elección de Hernán Drago no fue casual. De hecho, la propia Laurita Fernández había adelantado tiempo atrás que lo veía como su sucesor natural. “En caso de que yo no continúe, ya hay un terreno allanado. A Hernán Drago lo propuse yo”, había confesado públicamente.

Así, Canal 9 apuesta a una figura conocida y cercana al formato para sostener uno de sus programas fuertes durante el verano, mientras Laurita se prepara para volver en marzo y retomar su lugar en una grilla que ya empieza a mover sus fichas para 2026.