Nuevo fármaco baja la presión arterial en hipertensión resistente

Un nuevo medicamento llamado baxdrostat demostró reducir significativamente la presión arterial en pacientes con hipertensión resistente, manteniendo su eficacia incluso durante las primeras horas de la mañana, el momento de mayor riesgo cardiovascular. Los resultados de la fase III del ensayo clínico realizado en España, presentados recientemente, ofrecen nuevas esperanzas para aproximadamente 10 millones de españoles que padecen hipertensión.

El doctor José Antonio García Donaire, especialista en Nefrología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explica que "los resultados de los estudios con baxdrostat están demostrando que se logra un excelente control de la presión arterial, con una cobertura de más de 24 horas en pacientes con hipertensión resistente". Estos pacientes representan un grupo de "muy alto riesgo cardiovascular" que sufre con mayor frecuencia eventos como ictus, infartos de miocardio o enfermedad renal crónica.

Tras 12 semanas de tratamiento, el fármaco logró una reducción ajustada al placebo en la presión arterial sistólica ambulatoria de 24 horas de 14,0 mmHg, un resultado clínicamente significativo. "La proporción de pacientes con hipertensión resistente que llega a alcanzar los objetivos de control está por debajo del 30%", alerta el especialista, quien califica esta situación como "realmente alarmante".

Cubre el período de mayor riesgo: las mañanas

Uno de los aspectos más relevantes del baxdrostat, desarrollado por AstraZeneca, es su capacidad para mantener la eficacia durante las primeras horas de la mañana. Este período presenta mayor riesgo de eventos cardiovasculares como infartos o ictus, aunque las causas exactas todavía no están completamente determinadas.

El doctor García Donaire señala que este riesgo matutino podría relacionarse con "picos de ciertas hormonas, como el cortisol o las catecolaminas", o con un "insuficiente ajuste de los fármacos antihipertensivos, que no cubren las 24 horas y, por tanto, no llega la cobertura hasta la toma matinal de la medicación". El nuevo fármaco parece superar esta limitación, ofreciendo protección continua.

Buen perfil de seguridad y tolerabilidad

Además de su eficacia demostrada, el baxdrostat presenta un alto nivel de tolerabilidad con efectos secundarios mínimos. Esto es particularmente importante en pacientes que ya toman múltiples medicamentos para controlar su presión arterial, como es típico en casos de hipertensión resistente.

El especialista enfatiza que cada paciente es diferente y requiere individualización del tratamiento, incluyendo monitorización de la presión arterial para ajustes precisos. Además del tratamiento farmacológico, recuerda la importancia de medidas complementarias como "nutrición saludable, ejercicio físico moderado y control de las emociones y del estrés".

Impacto potencial en la salud pública española

Con aproximadamente 10 millones de personas afectadas por hipertensión en España -cifra equivalente a la población de Andalucía y Castilla-La Mancha juntas-, y considerando el alto nivel de infradiagnóstico señalado por la Fundación Española del Corazón (FEC), la llegada de nuevas opciones terapéuticas representa un avance significativo.

"La adición de baxdrostat puede mejorar sustancial y significativamente estas cifras de control, lo que redundará en un mejor pronóstico para los pacientes", concluye el doctor García Donaire, quien considera estos resultados "muy esperanzadores" para el manejo de una condición que representa una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en el país.