Llega Vanesa Martín a la Argentina en 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el Gran Rex

Vanesa Martín llega a Argentina en 2026.

La cantante de pop española Vanesa Martín llega a Argentina con "Casa Mía", su último trabajo y el que le da nombre a su gira. El show tendrá lugar en el teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, en otro de los grandes espectáculos que tendrá 2026. Luego visitará Rosario, Córdoba y Mendoza. En estos recitales se podrá disfrutar de lo último de la artista y con todos sus clásicos, que la convirtieron en una referente de su país en el género y le permiten llegar al público que la siguió siempre.

Con una carrera musical que comenzó en 2006, Vanesa Martín ha consolidado su posición como una de las voces más sensibles y sólidas del panorama musical en español. Nacida en Málaga, España, la cantante empezó su carrera escribiendo canciones desde joven, y con el tiempo, su estilo melódico y emotivo la llevó a ser una de las artistas más influyentes y reconocidas de su generación. A lo largo de su carrera ha lanzado nueve discos de estudio, varios de los cuales se han convertido en éxitos internacionales. Su música trasciende fronteras, y su legado es especialmente fuerte en países como México, Argentina y Chile, así como en ciudades de Estados Unidos como Miami, Nueva York y Washington.

Cuándo toca Vanesa Martín en Buenos Aires 2026

Vanesa Martín se presenta el próximo 8 de mayo de 2026 en el teatro Gran Rex.

Los tickets se pueden comprar por tuentrada.com .

. El 10 de mayo estará en el Broadway de Rosario (entradas en la página del teatro).

El 13 de mayo en el Quality Espacio de Córdoba (entradas en Quality center).

Y el 15 de mayo en el Arena Maipú de Mendoza (ticketek.com.ar)

Precios para Vanesa Martín en el Gran Rex

Platea 1: $126.500

Platea 2: $126.500

Platea 3: $103.500

Platea 4: $92.000

Platea 5: $80.500

Super Pullman 1: $97.750

Super Pullman 2: $86.250

Pullman 1: $69.000

Pullman 2: $57.500

Pullman 3: $46.000

Pullman 4: $34.500

Pullman 5: $34.500

Gira de shows y el presente de Vanesa Martín

En esta nueva gira, la artista busca consolidar aún más el vínculo emocional con su público argentino. Con un repertorio que mezcla canciones nuevas con clásicos que han sido himnos generacionales, los conciertos serán un verdadero encuentro íntimo y cercano con su audiencia. Además, la gira será una oportunidad para compartir el disco más libre y honesto de su carrera, un trabajo que refleja su evolución artística y personal.

Vanesa Martín está en plena vigencia.

A lo largo de su carrera, Vanesa Martín ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 15 Discos de Oro, 9 Discos de Platino, 5 Premios Dial y 2 nominaciones a los Latin Grammy. Su música ha tocado el corazón de millones de personas, y su voz ha sido aclamada tanto por su talento vocal como por la autenticidad de sus letras. Su reaparición con "Casa Mía" se posiciona como uno de los regresos más esperados y emocionales del pop en español de este año. La artista busca reforzar su relación con el público argentino, destacando su impacto cultural, su fuerte presencia en las plataformas digitales y la importancia de su nueva etapa artística.