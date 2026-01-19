El Gobierno usó 2300 millones de dólares del BCRA para pagar a bonistas

El Gobierno administrador por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo necesitó usar 2.319 millones de dólares de las reservas internacionales del Banco Central para poder hacer frente al pago de los servicios de la deuda del pasado 9 de enero y ahora el Tesoro tiene un saldo de apenas 70 millones de dólares y 2,9 billones de pesos.

Las reservas reflejan el endeudamiento del BCRA Las reservas internacionales netan mejoran con la compra de divisas

La operación de compra de divisas se realizó el 7 de enero, para poder realizar el día posterior el giro al Banco de Nueva York Mellon, encargado del pago de los bonos emitidos con ley extranjera, mientras el BCRA esperó hasta el mismo 9 de enero para hacer las transferencias a las cuentas de Ahorristas en Caja de Valores.

El Tesoro usó 3,4 billones de pesos para comprar los 2.319 millones de dólares, aunque por intervenciones que hizo ese mismo día en el mercado de cambios y operaciones con organismos internacionales, el saldo de la cuenta en dólares solo subió en forma neta 2.308 millones de dólares.

El Gobierno tenía depositados en el BCRA 4,1 billones de pesos y para poder hacer la operación transfirió un día antes fondos desde las cuentas en bancos comerciales, fundamentalmente el Banco Nación, por 2,3 millones de pesos, y evitar que el riesgo de quedar con un saldo comprometido de cara a los vencimientos de deuda en pesos.

El 7 de enero, según el análisis de las estadísticas del BCRA, el Tesoro llegó a acumular un saldo en dólares de 4.518 millones, que cayeron a 1.951 millones el día siguiente, por lo que la diferencia de 2.567 millones de dólares fueron los que se giraron al exterior para el pago de bonistas.

Las tasas en pesos frenan la actividad productiva y el consumo

El 9 de enero, con el pago de los bonos de legislación nacional, denominados Bonares, el saldo de la cuenta cayó a 114 millones de dólares que se sostuvo el lunes 12 y el martes 13, con variación mínima de un millón de dólares.

El miércoles 14, la cuenta subió a 173 millones de dólares pero por el pago a organismos internacionales un día después, el último dato disponible en las estadísticas oficiales, cayó al mínimo de 70 millones de dólares.

Los depósitos en pesos tampoco se recompusieron y de3,137 billones de pesos después de la compra de divisas cayeron el martes de la semana pasada a 2,9 billones de pesos, justo antes de tener que enfrentar la renovación de 9,5 billones de pesos de deuda, que logró en un 98%, por lo que al cierre de la semana pasada el saldo debería reflejar la emisión de los 2.000 millones de pesos que no pudo renovar.

El feriado en EEUU limitó las operaciones en el mercado cambiario

Mientras el Tesoro pasa por una crisis de falta de dólares y pesos, el Banco Central cerró este lunes con otra compra de divisas por 21 millones de dólares y lleva atesorados en el año 699 millones, con una emisión monetaria que ya alcanza al billón de pesos pero que en lugar de permitir que la mayor liquidez normalice la tasa de interés, fueron reabsorbidos con la venta de deuda actualizados por el dólar oficial, lo que actúa como un seguro de cambio.

El BCRA está aprovechando la liquidación de dólares que provienen del endeudamiento histórico de las empresas, que en el año colocaron Obligaciones Negociables por 1.130 millones de dólares y otros 621 millones provenientes de los créditos en dólares otorgados por los bancos del sistema.

Esa oferta extraordinaria de 1.750 millones de dólares generada por el endeudamiento de las empresas y la suba de la tasa de interés en pesos es lo que está permitiendo al BCRA comprar divisas mientras el precio mayorista se mantiene estable.