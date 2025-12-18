La RAE sorprendió al incorporar palabras de lenguaje coloquial de los argentinos

La RAE aprobó palabras de uso coloquial argentino.

La Real Academia Española (RAE) presentó este lunes la actualización 23.8.1 del Diccionario de la Lengua Española (DLE), con la incorporación de algunas palabras de uso coloquial entre argentinos y otros términos que causaron sorpresa entre quienes son fundamentalistas de un lenguaje más clásico.

Según explicó el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, se trata de una actualización “con menos pretensiones” que en otros años, pero representativa del trabajo que desembocará en un diccionario “mucho más renovado y amplio”. En la presentación, realizada en la sede de la Academia, estuvo acompañado por la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora.

Las palabras y términos argentinos que se sumaron a la RAE

Entre las novedades se destacan incorporaciones del lenguaje coloquial y de uso cotidiano. Aparecen expresiones como hacer un simpa (España) o pagadiós (Argentina), en referencia a irse sin pagar lo consumido en un establecimiento; marcianada, como extravagancia o disparate; comecocos, en alusión al videojuego, y biblia, como el documento que reúne la línea argumental y los personajes de una serie.

También se sumaron: brutal con el sentido de magnífico o maravilloso; chapar, como cerrar un local; farlopa, para designar cocaína, o eco como abreviatura de ecografía. Se incorpora, además, la expresión juguete roto para describir a quien, tras alcanzar la fama, pierde relevancia social o profesional, y buitre como persona que persigue relaciones sexuales pasajeras. La próxima actualización de la RAE está prevista para noviembre de 2026.