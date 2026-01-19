Marchan por los jubilados desaparecidos de Chubut y otros "casos sin resolver": "Hoy es por ellos, mañana puede ser cualquiera"

El sábado 11 de octubre por la mañana, Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) salieron de Comodoro Rivadavia, en Chubut, con destino a Camarones a pasar un día de campo. Desde entonces, no se supo más nada de ellos.

Días después de la desaparición de los jubilados, las autoridades policiales encontraron la camioneta del hombre, una Toyota Hilux, estacionada en una zona inhóspita de Rocas Coloradas. Dentro del vehículo -que estaba cerrado- se encontraron elementos para acampar, no así sus teléfonos móviles.

Habiendo pasado más de tres meses sin prácticamente noticias de lo que les podría haber pasado, la familia de Pedro y Juana convocaron a una marcha para solicitar justicia.

El pedido no será exclusivamente por ellos, participarán, además, allegados a Valeria Schwab, la joven de 38 años asesinada cerca del Cerro Chenque, también en Comodoro Rivadavia la semana pasada, y familiares de Diego Serón, de 28 años, quien apareció muerto en esa misma ciudad el miércoles 7 de enero.

El comunicado a la marcha en Comodoro Rivadavia por "casos sin resolver"

Según informaron en el comunicado difundido, la manifestación se realizará este martes 20 de enero a partir de las 20h en la Plaza Kompuchewe para reclamar a la Justicia que investigue correctamente cada uno de los casos.

"Marchamos por Juana Morales y su pareja Pedro Kreder, por Diego Serón, por Valeria Schwab y por todos los casos sin resolver de nuestra ciudad. No podemos seguir mirando para otro lado. Comodoro Rivadavia merece verdad, merece justicia y merece vivir sin miedo", expresaron en el escrito de acuerdo a lo reportado por la agencia Noticias Argentinas.

Los vecinos que impulsaron la convocatoria, además, indicaron: "Convocamos a toda la comunidad, y especialmente a los familiares de personas desaparecidas y casos sin resolver a unirnos en un solo reclamo: que se investigue como corresponde, que se esclarezca, y que no haya más impunidad”.