Es una de las islas más bellas pero sus habitantes tienen una extraña condición genética.

Existe una isla paradisíaca en medio del océano Pacífico que despierta el interés de los científicos de todo el mundo por la extraña condición que sufren sus habitantes: generaciones completas de su población no pueden percibir los colores. A qué se debe esta extraña ceguera de colores y las características de Pingelap, un extraño paraíso en blanco y negro.

La condición genética que impide que los habitantes de Pingelap, un atolón que forma parte de los Estados Federados de Micronesia, no puedan ver los colores se llama acromatopsia y es lo que provoca visión en blanco y negro, poca nitidez y mayor sensibilidad a la luz.

Pero la razón por la cual los habitantes de Pingelap sufren esta extraña condición se remonta a 1775, cuando la isla fue azotada por un tifón que se llamó Lengkieki y provocó consecuencias devastadoras en la zona. La catástrofe redujo la población de casi 1000 personas a unos 20 sobrevivientes, según estudios científicos. Y entre esas personas se encontraba el rey de la isla, quien era portador de un gen mutado vinculado a la acromatopsia.

En la actualidad, se calcula que uno de cada tres habitantes de Pingelap sufren acromatopsia, una condición que afecta a hombres y mujeres por igual.

Qué es la acromatopsia

La acromatopsia es un trastorno de la visión en el que la persona no puede percibir los colores o los percibe de forma muy limitada. Las personas con acromatopsia suelen presentar:

Visión en blanco, negro y tonos de gris.

Fotofobia (molestia intensa ante la luz).

Baja agudeza visual.

Nistagmo (movimientos involuntarios de los ojos), en muchos casos.

Tipos de acromatopsia