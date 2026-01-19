Existe una isla paradisíaca en medio del océano Pacífico que despierta el interés de los científicos de todo el mundo por la extraña condición que sufren sus habitantes: generaciones completas de su población no pueden percibir los colores. A qué se debe esta extraña ceguera de colores y las características de Pingelap, un extraño paraíso en blanco y negro.
La condición genética que impide que los habitantes de Pingelap, un atolón que forma parte de los Estados Federados de Micronesia, no puedan ver los colores se llama acromatopsia y es lo que provoca visión en blanco y negro, poca nitidez y mayor sensibilidad a la luz.
Pero la razón por la cual los habitantes de Pingelap sufren esta extraña condición se remonta a 1775, cuando la isla fue azotada por un tifón que se llamó Lengkieki y provocó consecuencias devastadoras en la zona. La catástrofe redujo la población de casi 1000 personas a unos 20 sobrevivientes, según estudios científicos. Y entre esas personas se encontraba el rey de la isla, quien era portador de un gen mutado vinculado a la acromatopsia.
En la actualidad, se calcula que uno de cada tres habitantes de Pingelap sufren acromatopsia, una condición que afecta a hombres y mujeres por igual.
Qué es la acromatopsia
La acromatopsia es un trastorno de la visión en el que la persona no puede percibir los colores o los percibe de forma muy limitada. Las personas con acromatopsia suelen presentar:
- Visión en blanco, negro y tonos de gris.
- Fotofobia (molestia intensa ante la luz).
- Baja agudeza visual.
- Nistagmo (movimientos involuntarios de los ojos), en muchos casos.
Tipos de acromatopsia
- Acromatopsia congénita: está presente desde el nacimiento. Es hereditaria. Se debe a un mal funcionamiento de los conos de la retina (células que detectan el color).
- Acromatopsia adquirida: aparece más tarde en la vida. Puede deberse a lesiones cerebrales, especialmente en áreas relacionadas con la percepción del color. En este caso, la agudeza visual puede ser casi normal.