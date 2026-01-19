Aumentan a 39 los muertos por la colisión de dos trenes en España, según RTVE

Un dron muestra a los servicios de emergencia trabajando en el lugar de un descarrilamiento de tren mortal, después de que un tren de alta velocidad descarrilara y chocara con otro tren que circulaba en sentido contrario cerca de Adamuz, España

El número de muertos ‍por la colisión del domingo entre un tren de alta velocidad descarrilado y un segundo tren que circulaba en sentido contrario en el sur de España ha aumentado a 39, con 152 heridos, según informó el lunes la cadena ‍estatal RTVE, citando fuentes policiales.

El accidente ocurrió a ⁠las 7:45 p. m. hora local (18:45 GMT) del domingo cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros al sur de la capital, Madrid.

Según RTVE, más de 200 trenes entre Madrid y la región sur de Andalucía —incluidas las principales ciudades de Córdoba, Sevilla y Granada— han sido cancelados a lo largo del lunes.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha despejado su agenda para el lunes, según informó su oficina en un comunicado.

Un vídeo de la escena compartido en las redes sociales el domingo mostraba a los equipos de rescate sacando a los pasajeros de los vagones retorcidos que yacían volcados bajo la luz de los focos. Algunos pasajeros salían por las ventanas destrozadas, mientras que otros eran trasladados en camillas.

Había alrededor de 400 pasajeros en los dos trenes, la mayoría de ‌ellos españoles que regresaban o partían de Madrid después del fin de semana. No estaba claro cuántos ⁠turistas podían estar a bordo, ya que enero no es temporada de ⁠vacaciones en España.

Aún se desconoce la causa del accidente, según declaró el ministro de Transportes español, Óscar Puente, a los periodistas en una rueda de prensa celebrada el domingo en la estación de Atocha, en Madrid.

"Hay muchos heridos. Sigo temblando", dijo a El ‍País María San José, de 33 años, pasajera del tren de alta velocidad Málaga-Madrid que descarriló en primer lugar.

El segundo tren, que se dirigía a Huelva y era operado por la compañía estatal Renfe, ⁠circulaba a unos 200 kilómetros por hora en el momento ‌del impacto, informó El País.

No está claro a qué velocidad circulaba el primer tren cuando descarriló.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo en rueda de prensa en la estación de Atocha (Madrid) que aún se desconocen las causas del accidente, y añadió que era "tremendamente extraño" que se produjera un descarrilamiento en un tramo recto de vía. Este tramo de vía fue renovado en mayo, añadió.

"Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", escribió Sánchez, en la red social X. Los Reyes de ‌España seguían con preocupación ‌la evolución de los acontecimientos, dijo un portavoz.

PERSONAS ATRAPADAS

"El tren de LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha (Madrid) ha descarrilado en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por vía contigua circulaba tren de LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, que también ha descarrilado", informó Adif, que gestiona la red ferroviaria, en una publicación en las redes sociales.

Puente explicó que la mayoría de los fallecidos y heridos viajaban en ​los dos primeros vagones del segundo tren, el Alvia de Renfe que descarriló tras el impacto y se precipitó por el terraplén. En el primer vagón viajaban 37 personas y en el segundo, 16.

Un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló y chocó contra el tren de Renfe que viajaba de Madrid a Huelva, haciéndolo caer por un terraplén.

En el tren de Iryo viajaban más de 300 pasajeros, mientras que en el de Renfe viajaban un centenar.

Paco Carmona, jefe de los bomberos de Córdoba, dijo a TVE que, mientras que el Iryo había sido evacuado pocas horas después del accidente, los vagones de Renfe estaban muy dañados, con metales y asientos ‍retorcidos, y todavía había personas atrapadas.

"EL ESCENARIO ES DANTESCO"

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, ha explicado a EL PAÍS que fue de los primeros en llegar al lugar del accidente junto a la Policía Local y que vio lo que creía que era un cuerpo muy lacerado a varios metros del lugar del accidente.

"El escenario es dantesco", dijo.

Imágenes de la televisión local mostraron un centro de recepción habilitado para los pasajeros en la localidad de Adamuz, de 5.000 habitantes, con lugareños entrando y saliendo con comida y mantas en medio ​de temperaturas nocturnas de unos 6 grados centígrados.

Los pasajeros bajaron del autobús entre lágrimas y hablaron brevemente con la prensa local antes de ser conducidos al interior.

Iryo es un operador ferroviario privado, propiedad mayoritaria del grupo ferroviario italiano Ferrovie dello Stato, de propiedad estatal. El tren implicado ​era un Freccia 1000 que circulaba entre Málaga y Madrid, según un portavoz de Ferrovie dello Stato.

La compañía dijo en un comunicado que lamenta profundamente lo ocurrido y que activó todos los protocolos de emergencia para colaborar de forma estrecha con ⁠las autoridades competentes en la gestión de la situación.

Renfe dijo que el descarrilamiento de su tren había sido causado por el tren Iryo que descarriló a su paso, y añadió que los servicios de emergencia todavía estaban recuperando a los pasajeros.

Adif ha suspendido todos los servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía.

Con información de Reuters