El nuevo valor de la VTV ya está vigente: cuánto sale el trámite desde enero 2026

Este fin de semana entraron en vigencia los nuevos valores para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires. El aumento fue del 21,8%, por lo que la tarifa básica pasó a costar más de $97.000, con IVS incluido, para vehículos de hasta 2500 kilos

Según una resolución del ministerio de Transporte bonaerense, la actualización se vincula a los salarios del personal que trabaja en las plantas verificadoras. La tarifa base se define como el 7% del salario básico del operario categoría 1. Así está establecido en el convenio vigente entre las concesionarias agrupadas en CAVEA y el sindicato SMATA.

Cuánto sale la VTV desde enero 2026

Por otro lado, este nuevo esquema establece que las motos deberán abonar un monto de $38.801; a su vez, los vehículos de más de 2500 kilos tendrán que pagar un valor de $174.604. Al mismo tiempo, para los remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kilos, el costo será de $ 58.201. En el caso de aquellos que excedan ese peso, el monto a pagar será de $ 87.302.

El decreto también establece que el valor del servicio debe ser fijado por la autoridad de aplicación y responder a un criterio de "precio justo", contemplando la ecuación económico-financiera que permita la sustentabilidad del sistema en el tiempo. La actualización aprobada recientemente se apoya en el último acuerdo paritario alcanzado entre la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (CAVEA) y el SMATA para el último trimestre de 2025. La tarifa base se define como el 7% del salario básico del operario categoría 1.

Cómo sacar turno para tramitar la VTV en Provincia de Buenos Aires

El turno para realizar la VTV en la Provincia se realiza de manera online a través del sitio oficial del sistema (vtv.gba.gob.ar/). En la web se deben dirigir a la opción de sacar turno, quienes no tengan cuenta deberán registrarse.

Una vez que haya ingresado, deberán cargar los datos de la patente del vehículo y especificar el tipo de uso, ya sea particular, empresarial o exclusivo para personas con discapacidad.

Luego, el sistema les pedirá que completen los datos de contacto de quien realizará el trámite y la información del titular del rodado. El último paso es elegir la plantalla verificadora, la localidad y la fecha disponible para la revisión. Una vez confirmados todos los datos, el turno queda registrado y habilita a presentarse el día asignado para efectuar la inspección.

Qué autos no deben hacer la VTV en Ciudad de Buenos Aires en 2026

Según la nueva reglamentación, los autos y motos que tengan entre 4 y menos de 7 años de antigüedad y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros gozarán de una vigencia extendida de hasta 2 años para su próxima VTV. Por otro lado, los vehículos que superen los 7 años o los 84.000 kilómetros deberán renovar la verificación cada 12 meses.

Este cambio representa un alivio para muchos conductores registrados en la Ciudad, ya que también implica que podrán acceder al beneficio de no tener que pagar la VTV durante ese período extendido. Para quienes deban renovar, el trámite sigue siendo obligatorio y debe realizarse tras sacar turno en el sitio web oficial.

Al momento de presentarse en una dependencia habilitada, es necesario abonar el costo correspondiente, cuyo comprobante se descarga automáticamente. En caso de que la inspección detecte alguna pieza defectuosa, se informará al titular para que realice la reparación. Una vez solucionado el problema, se actualizará el estado del trámite y el vehículo podrá circular sin inconvenientes.

Vale destacar que la Provincia de Buenos Aires maneja montos distintos para la VTV, que varían según el tipo de vehículo, por lo que los cambios anunciados por la Ciudad no aplican en ese territorio. Estos ajustes buscan no solo descomprimir el sistema de verificación, sino también fomentar que los vehículos en mejor estado y con menos uso no tengan que pasar por controles anuales que podrían resultar innecesarios, un beneficio que muchos conductores esperaban.