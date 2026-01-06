Chau VTV: estos autos estarán exentos del control en 2026

Los autos que no tienen que realizar la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite anual obligatorio que busca garantizar que los vehículos estén en condiciones seguras para circular. Durante la revisión, los técnicos evalúan el funcionamiento general del auto para detectar posibles fallas que requieran reparación, evitando así riesgos para los conductores y terceros. Además, es fundamental para evitar multas y sanciones.

Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió modificar los criterios sobre qué vehículos deben pasar por esta inspección en 2026. El objetivo principal es reducir la demanda acumulada y facilitar la gestión para aquellos propietarios con autos nuevos o que tienen bajo kilometraje, aliviando también los costos asociados.

Qué vehículos están exentos de hacer la VTV

Según la nueva reglamentación, los autos y motos que tengan entre 4 y menos de 7 años de antigüedad y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros gozarán de una vigencia extendida de hasta 2 años para su próxima VTV. Por otro lado, los vehículos que superen los 7 años o los 84.000 kilómetros deberán renovar la verificación cada 12 meses.

Este cambio representa un alivio para muchos conductores registrados en la Ciudad, ya que también implica que podrán acceder al beneficio de no tener que pagar la Verificación Técnica Vehicular durante ese período extendido. Para quienes deban renovar, el trámite sigue siendo obligatorio y debe realizarse tras sacar turno en el sitio web oficial.

Al momento de presentarse en una dependencia habilitada, es necesario abonar el costo correspondiente, cuyo comprobante se descarga automáticamente. En caso de que la inspección detecte alguna pieza defectuosa, se informará al titular para que realice la reparación. Una vez solucionado el problema, se actualizará el estado del trámite y el vehículo podrá circular sin inconvenientes.

Vale destacar que la Provincia de Buenos Aires maneja montos distintos para la VTV, que varían según el tipo de vehículo, por lo que los cambios anunciados por la Ciudad no aplican en ese territorio.

Estos ajustes buscan no solo descomprimir el sistema de verificación, sino también fomentar que los vehículos en mejor estado y con menos uso no tengan que pasar por controles anuales que podrían resultar innecesarios, un beneficio que muchos conductores esperaban.