Llega la cuarta temporada de Bridgerton a Netflix: cuándo se estrena y de qué se trata

Cada vez falta menos para el estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, la serie romántica de época más vista de Netflix. A partir del 29 de enero, los fanáticos podrán disfrutar de la historia de uno de los personajes más queridos de la trama: Benedict Bridgerton.

¿De qué se trata la temporada 4 de Bridgerton?

Basada en la saga de libros de Julia Quinn que cuentan la historia de una familia de la alta sociedad londinense, la cuarta temporada de Bridgerton se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia.

La cuarta temporada de Bridgerton cuenta la historia de Benedict y Sophie Baek, en una reversión de Cenicienta

Caracterizado por su espíritu libre, pasión por el arte y no comprometerse con sus amantes, su vida romántica tendrá un giro rotundo cuando conozca a una misteriosa mujer, Sophie Baek (Yerin Ha), en uno de los famosos bailes de máscaras organizado por su madre, Lady Violet Bridgerton.

Lo llamativo de la historia es que Benedict no será cautivado por una mujer de la alta sociedad, sino por una ingeniosa criada que trabaja para Lady Araminta Gun (Katie Leung de Harry Potter), una viuda de lengua afilada. Según adelantó Netflix, la Dama de Plata es Sophie Beckett (Yerin Ha), una especie de Cenicienta que es hija ilegítima del fallecido conde Penwood, pero queda a cargo de su madrastra Araminta quien la hace vivir en servidumbre.

Sin conocer realmente su identidad, el joven Bridgerton buscará descubrir quién era la joven detrás de la máscara, en un enredo que abordará desafíos de diferencia de clase, secretos de la élite y la habitual pasión que caracteriza a la serie. Además, durante esta temporada se profundizará en la historia de otras protagonistas como Francesca y Eloise, quien se espera será el centro de la quinta temporada de la serie.

Temporada 4 de Bridgerton: cuándo se estrena la segunda parte

En total, la serie de Bridgerton cuenta con ocho episodios que se estrenarán en dos partes:

Parte 1: se estrena el 29 de enero de 2026.

Parte 2: el 26 de febrero de 2026.

La temporada se estrenará en dos partes, la primera saldrá en enero y la segunda en febrero

Cómo se compone el elenco de la cuarta temporada: quiénes vuelve a aparecer

Esta cuarta temporada trae buenas noticias para los fans, ya que contará con la presencia de los personajes más queridos de la serie. Entre los actores del elenco que regresan se encuentran: