Bridgerton, temporada 5 y 6: cuándo se estrenan en Netflix y todo lo que se sabe.

Aún falta para que se estrene la cuarta entrega de Bridgerton, pero Netflix ya dejó en claro que su universo de romances, secretos y lujo en la Inglaterra del siglo XIX está lejos de terminar. La plataforma confirmó oficialmente que la serie producida por Shondaland tendrá una 5ta y una 6ta temporada, una decisión que entusiasma a sus millones de seguidores en todo el mundo y que asegura que la historia de la familia Bridgerton seguirá expandiéndose durante varios años más.

La noticia fue celebrada en redes y llegó antes del estreno de la temporada 4, que será protagonizada por Benedict Bridgerton, el hermano bohemio y artista del clan. Con este anuncio, Netflix redobla su apuesta por una de sus series más exitosas, y deja claro que hay mucho más drama, pasión y escándalo por descubrir en Mayfair.

¿Cuándo se estrenan las temporadas 5 y 6 de Bridgerton?

Aunque aún no hay una fecha exacta de estreno para la temporada 5 ni para la 6 de Bridgerton, Netflix confirmó que ambas están en desarrollo y que llegarán después de 2026, una vez emitida la cuarta entrega. Si la serie mantiene su ritmo habitual de producción y estrenos, es probable que la temporada 5 vea la luz en 2027 y la 6 en 2028.

¿Qué se sabe sobre la trama de las próximas temporadas de Bridgerton?

Aunque todavía no hay detalles confirmados sobre la narrativa, todo indica que la serie seguirá el orden de las novelas de Julia Quinn. Si esto se mantiene, la quinta temporada estará centrada en Eloise Bridgerton (interpretada por Claudia Jessie), basándose en el libro To Sir Philip, With Love. Eloise es uno de los personajes más complejos e independientes de la saga, por lo que su historia promete ser una de las más emotivas.

La sexta temporada, en tanto, podría tener como protagonista a Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), adaptando el libro When He Was Wicked, que explora una historia de amor intensa, marcada por el duelo y la segunda oportunidad. Ambos relatos implican un giro más maduro en el tono de la serie, lo que abre nuevas posibilidades para explorar el amor desde diferentes ángulos.

En lo que respecta a la temporada 4, que se estrenará en el 2026, se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson). El segundo hijo de la familia de Mayfair sucumbirá en los encantos de una misteriosa mujer durante un baile de máscaras, organizado por la madre del clan. Hasta el momento, el bohemio joven había podido escapar al amor... pero en la nueva entrega eso cambiará.