Hacé que tu WiFi sea más rápido sin pagar de más: el cambio clave de configuración

Tener un WiFi lento o inestable suele generar la tentación de cambiar de proveedor o pagar un plan más caro. Sin embargo, en muchos casos el problema no está en la velocidad contratada, sino en cómo está configurado el router.

Uno de los ajustes más efectivos —y menos conocidos— es cambiar el canal y la banda de la red WiFi, una modificación que reduce interferencias y permite aprovechar mejor la conexión existente. Lo mejor: se puede hacer en pocos minutos y sin conocimientos técnicos avanzados.

Por qué cambiar el canal mejora el WiFi

El WiFi funciona a través de canales dentro de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. En edificios o zonas con muchas redes, varios routers suelen usar el mismo canal, lo que genera interferencias y baja el rendimiento.

Al elegir un canal menos congestionado, el router transmite datos de forma más eficiente, lo que se traduce en mayor velocidad real, menos cortes y menor latencia.

Cómo hacer el cambio en el router

Conectate a tu WiFi y entrá desde el navegador a la dirección del router (generalmente 192.168.0.1 o 192.168.1.1). Iniciá sesión con el usuario y contraseña del equipo. Buscá la sección WiFi / Wireless. Elegí la banda: 2,4 GHz : mayor alcance, más interferencias.

5 GHz: más velocidad y menos saturación (recomendada si tus dispositivos la soportan). Cambiá el canal: En 2,4 GHz, usá preferentemente 1 , 6 u 11 .

En 5 GHz, probá canales bajos como 36, 40, 44 o 48. Guardá los cambios y reiniciá el router.

Cuándo conviene hacerlo

Si la velocidad es baja aunque estés cerca del router.

Si el WiFi se vuelve inestable en horarios pico.

Si vivís en un edificio con muchas redes cercanas.

Qué tener en cuenta

Este ajuste no aumenta la velocidad contratada, pero sí optimiza el rendimiento del WiFi dentro de tu casa. En muchos casos, es suficiente para notar una mejora clara sin gastar un peso de más.