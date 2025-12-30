¿Se te cayó internet? 5 formas de solucionarlo rápido

Perder la conexión a internet puede ser frustrante, especialmente en momentos donde dependemos de él para trabajar, estudiar o comunicarnos. Antes de desesperar, hay distintas formas de diagnosticar y recuperar tu conexión tanto si estás en casa con Wi-Fi como si usás datos móviles.

Estas soluciones van de lo más simple a lo más específico y no requieren conocimientos técnicos avanzados.

1) Reiniciá tu router o módem

Una de las soluciones más habituales —y efectivas— cuando el internet deja de funcionar es reiniciar el equipo de conexión.

Cómo hacerlo:

Apagá el router/módem desde el botón o desconectando la fuente de alimentación.

Esperá 30 segundos .

Volvé a encenderlo.

Esto ayuda a limpiar errores temporales del sistema, renovar la conexión con tu proveedor y restablecer rutas de red internas.

2) Comprobá si es tu dispositivo o toda la red

Puede ocurrir que un solo dispositivo —tu celular, laptop o tablet— pierda internet, mientras que otros siguen conectados.

Para verificar:

Probá abrir una página o app en otro dispositivo conectado a la misma red.

Si otros equipos sí tienen conexión , el problema es de tu dispositivo.

Si ninguno se conecta, el problema está en tu red Wi-Fi o en el servicio del proveedor.

3) Creá una conexión directa

Si estás usando Wi-Fi y la señal sigue caída, podés probar una conexión directa por cable (Ethernet) si tu dispositivo lo permite.

Cómo hacerlo:

Conectá tu computadora al router con un cable Ethernet.

Si la conexión vuelve, el problema está en la señal Wi-Fi, no en el servicio de internet.

En ese caso, revisá la ubicación del router y evitá interferencias (paredes gruesas, distancia, otros aparatos eléctricos).

4) Verificá tu router y tus datos móviles

Si estás en casa:

Consulta la app del proveedor o la web de estado de red para saber si hay cortes o trabajos de mantenimiento.

Revisá las luzines del router: en muchos modelos una luz roja o intermitente indica problemas de sincronización o de servicio.

Si estás fuera de casa usando datos móviles:

Asegurate de que la red de datos esté activada en el teléfono (Ajustes > Conexiones > Datos móviles).

También podés activar y desactivar el modo avión por unos segundos para forzar la reconexión a la red celular.

5) Restablecé la configuración de red

Si ninguna de las soluciones anteriores funciona en tu dispositivo, puede ayudar restablecer las configuraciones de red.

En Android:

Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Restablecer WiFi y red móvil.

En iPhone:

Ajustes > General > Transferir o restablecer iPhone > Restablecer > Restablecer configuración de red.

Esto borrará redes guardadas, contraseñas y ajustes relacionados con WiFi y conexiones móviles, lo que puede resolver conflictos causados por configuraciones incorrectas.