Router Gen 3 de Starlink: precio, beneficios y requisitos

En 2025, Starlink actualizó su hardware doméstico con el Router Gen 3, un dispositivo pensado para maximizar la experiencia de Internet satelital en Argentina. Su nueva tecnología WiFi 6, doble banda y soporte para redes en malla prometen mejorar la conexión en hogares y oficinas.

Disponible tanto como accesorio independiente como parte del kit satelital completo, este router trae mejoras significativas en velocidad, cobertura y compatibilidad: ideales para quienes buscan conectividad estable en zonas con mala cobertura tradicional o para quienes usan muchos dispositivos en simultáneo. A continuación, los datos clave sobre su precio, beneficios y requisitos.

Precio y cómo conseguirlo en Argentina

Según los distribuidores locales, el Router Gen 3 se consigue por separado por unos $175.000 aproximadamente.

Alternativamente, si adquirís el kit completo Standard Gen 3 —antena + router— su costo ronda los $374.000 , tras la rebaja que sufrió el paquete este año.

El router también puede aparecer en comercio online o marketplace, aunque la disponibilidad puede variar.

Beneficios técnicos y de conectividad del Gen 3

Wi-Fi 6 (802.11ax) : ofrece mejor gestión del espectro inalámbrico, mayor eficiencia y velocidades más altas, incluso con múltiples dispositivos conectados. Ideal para streaming 4K, videollamadas y gaming.

Doble banda simultánea (2.4 GHz / 5 GHz) y soporte para redes modernas, lo que permite compatibilidad con computadoras, celulares, Smart TVs, consolas, etc.

Puertos Gigabit Ethernet : a diferencia de versiones anteriores, el Gen 3 incluye dos puertos cableados —cubiertos tras una tapa—, lo que permite conexiones estables a desktop, consolas o permitir backhaul en redes en malla.

Amplia cobertura y compatibilidad con red en malla (Mesh) : alcanza hasta unos 297 m² según fabricante de referencia, ideal para casas o departamentos grandes. Si querés más alcance, podés sumar nodos adicionales compatibles.

Mayor estabilidad y rendimiento: con este router, la señal distribuye mejor la conexión satelital que ofrece Starlink, reduciendo latencia, cortes o pérdida de velocidad cuando hay muchos dispositivos conectados. Es una mejora sustancial para quienes dependen de Internet satelital en zonas con cobertura deficiente.

Requisitos y compatibilidad

Para usar el Router Gen 3 necesitás tener un servicio activo de Starlink —sea plan residencial, itinerante o equivalente—, ya que es el equipo encargado de distribuir la señal satelital dentro del hogar.

Si ya tenés una antena Starlink, podés adquirir el router por separado; si no, conviene comprar el kit completo que incluye antena + router.

Para lograr buena señal, la antena satelital debe instalarse con visión despejada al cielo, libre de obstrucciones (árboles, edificios), y en una ubicación que permita al router distribuir la señal de forma óptima en el hogar.

Si planeás conectar muchos dispositivos o distribuir la señal en varias habitaciones, podés aprovechar su compatibilidad con redes en malla y agregar nodos extra (Gen 2 o Gen 3) según necesidad.

¿Para quiénes vale la pena el Router Gen 3?

El Router Gen 3 está especialmente indicado para: