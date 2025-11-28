ASUS lanzó sus recomendaciones en laptops para este Black Friday 2025

En el marco del Black Friday 2025, ASUS anunció una lista de laptops recomendadas para quienes buscan renovar su equipo con tecnología de última generación. La propuesta apunta a usuarios que necesitan rendimiento sostenido, movilidad real, baterías de larga duración y experiencias potenciadas por IA, desde estudio y trabajo hasta gaming avanzado.

Con chasis ultralivianos construidos con materiales como Ceraluminum y pantallas ASUS Lumina OLED —reconocidas por su precisión de color certificada—, la marca busca posicionarse como una opción sólida en la renovación tecnológica de fin de año.

IA integrada para estudiar, trabajar y crear

ASUS reforzó su visión de computación moderna con notebooks que incorporan funciones de IA en el dispositivo, sin depender de la nube. Estas herramientas incluyen:

Transcripciones instantáneas y resúmenes automáticos.

Reducción inteligente de ruido en videollamadas.

Mejoras visuales con cámaras inteligentes que detectan presencia.

Funciones de eficiencia energética que prolongan la autonomía.

La marca también destacó la integración fluida entre smartphone y notebook, así como sistemas de seguridad reforzada para proteger datos personales y laborales.

Laptops destacadas en retailers adheridos

Disponibles en ONCITY

Gaming

ASUS TUF Gaming F16 — Intel Core i5 — 16 GB RAM

ASUS ROG Strix G16 — Intel Core i9 — 16 GB RAM

ASUS TUF Gaming F15 — Intel Core i7 — 16 GB RAM

Notebooks

ASUS Vivobook Go 15 — Intel Core i3 — 8 GB RAM

ASUS Vivobook Go 15 — Intel N100 — 4 GB RAM

ASUS Vivobook Go 15 — AMD Ryzen 5 — 8 GB RAM

ASUS Vivobook 15 — Intel Core i5 — 8 GB RAM

Disponibles en DIGGIT

Notebooks

ASUS Vivobook Go 15 — AMD Ryzen 3 — 8 GB RAM

ASUS Vivobook 15 — AMD Ryzen 7 — 16 GB RAM

ASUS Vivobook Go 15 — AMD Ryzen 5 — 8 GB RAM

ASUS Vivobook 15 — Intel Core i7 — 16 GB RAM

ASUS Zenbook 14 — AMD Ryzen 7 — 16 GB RAM

ASUS Vivobook Go 15 — Intel N100 — 4 GB RAM

Gaming

ASUS TUF A15 — AMD Ryzen 5 — 16 GB RAM

ASUS TUF A15 — AMD Ryzen 5 — 24 GB RAM

ASUS TUF Gaming F15 — Intel Core i7 — 16 GB RAM

Disponibles en ESPACIO ELECTRÓNICA

Notebooks

ASUS Vivobook 16 — AMD Ryzen 7 — 24 GB RAM

Gaming

ASUS TUF A15 — AMD Ryzen 7 — 16 GB RAM

Tecnología pensada para durar

ASUS destacó que sus laptops de Black Friday combinan potencia con construcción ultraliviana y eficiente, gracias al uso de materiales avanzados. Las pantallas ASUS Lumina OLED ofrecen contraste profundo, colores precisos y menor fatiga visual, pensadas para largas jornadas frente a la pantalla.

La marca confirmó que las promociones ya están disponibles en su e-commerce oficial y retailers adheridos.