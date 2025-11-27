Convertí una foto tuya en un personaje de Stranger Things en 5 pasos

Con el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, la fiebre por la serie se renueva y con ella, el deseo de sentirse parte de ese universo. Gracias a Nano Banana, una herramienta de generación de imágenes por IA integrada en Gemini, ahora es posible transformar una simple selfie en una imagen digna de Hawkins.

En pocos pasos, podés aplicar efectos, ambientaciones y estilo retro-terror para verte como un personaje más de la serie. Ideal para compartir en redes o simplemente divertirse.

Paso 1: elegí una buena foto de base

Para obtener un resultado convincente, es fundamental que la imagen original esté bien iluminada y muestre claramente tu rostro, preferentemente en plano medio o primer plano. Este tipo de foto le permite a la IA preservar tus rasgos al recrear el efecto.

Paso 2: abrí Gemini y accedé a Nano Banana

Ingresá a la app o versión web de Gemini, y seleccioná la opción de generar imagen. Luego hacé clic en “+” para subir la foto que querés transformar.

Paso 3: escribí un prompt claro y detallado

El secreto está en la descripción que le des a la IA: incluí referencias visuales al universo Stranger Things —por ejemplo, “iluminación tenue y azulada del estilo Mundo del Revés”, “pared con alfabeto pintado y luces navideñas de colores”, “ropa estilo años 80”, “atmósfera retro-horror”—. Mientras más detalles des, más fiel será la reinterpretación.

Paso 4: ajustá estilo, encuadre y ambientación

Podés pedirle a Nano Banana que transforme no solo la persona, sino también el entorno: una casa suburbana con decoración oscura, un fondo de bosque nebuloso o una habitación iluminada con tonos neón. También es buena idea especificar el encuadre (retrato, medio cuerpo, etc.) y el tipo de iluminación.

Paso 5: refiná el resultado si es necesario

Si no quedás conforme con el primer intento, podés modificar el prompt —añadiendo o ajustando detalles— o pedir variantes hasta lograr la imagen deseada. Nano Banana mantiene coherencia en los rasgos personales y permite repetir ajustes.

Por qué Nano Banana destaca en este tipo de ediciones