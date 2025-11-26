"Lección de democracia": Lula destacó la condena a Bolsonaro a pesar de las presiones

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió este miércoles a la situación del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de Golpe de Estado, quien el fin de semana perdió el beneficio de la prisión domiciliaria al intentar quitarse la tobillera. "Brasil ha dado al mundo una lección de democracia", destacó Lula al referirse a la decisión del Tribunal Supremo de dejar firme la sentencia contra el líder del Partido Liberal.

Imagen tomada de un video publicado por la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAPE) que muestra la tobillera manipulada del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

"Por primera vez en 500 años de historia de este país, hay una persona encarcelada por intento de golpe de Estado. Hay un expresidente de la república y cuatro generales encarcelados. Esto demuestra que la democracia es para todos", subrayó Lula que va por su tercer mandato presidencial y ya anunció que competirá por un cuarto en las elecciones del año próximo.

Lula insistió con que "la democracia no es un privilegio", sino un "derecho" ejercido por 215 millones de brasileños. "Estoy feliz; no por el encarcelamiento de nadie, sino porque este país ha demostrado que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su sentido más pleno", sostuvo.

El mandatario resaltó además que "la Justicia brasileña demostró su fortaleza" y "no se dejó intimidar por amenazas externas". "Llevó a cabo un juicio excelente, donde no hay una sola acusación de la oposición; todo es una acusación desde dentro del mismo escuadrón que intentó dar un golpe de Estado en este país", graficó.

Cuál es la situación judicial de Jair Bolsonaro

El Tribunal Supremo determinó ayer que Bolsonaro cumpla su condena en la sede de la Policía Federal de Brasilia, donde permanecía desde el sábado en prisión preventiva ante un posible intento de fuga después de que intentara quitarse la tobillera electrónica mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.

El ex mandatario, declarado culpable de organizar un Golpe de Estado, e incluso planear el asesinato de Lula y el juez supremo Alexandre de Moraes, permanecerá encarcelado en una pequeña sala de doce metros cuadrados que dispone de cama individual, aire acondicionado, nevera, cuarto de baño y televisión.

La sentencia de Bolsonaro -condenado por los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico- incluye además una inhabilitación de hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando tendría, hipotéticamente, 105 años.

Con información de EuropaPress.