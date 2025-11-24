Tras romper su tobillera, Bolsonaro se queda en la cárcel y no volverá a prisión domiciliaria

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió este lunes por unanimidad “mantener la orden” del juez Alexandre de Moraes, quien el sábado pasado decretó “prisión preventiva” al ex presidente Jair Bolsonaro, al modificar la detención domiciliaria del ex mandatario ante evidencias de “riesgo de fuga”. La evidencia fue la tobillera electrónica que prácticamente destruyó el ex mandatario, en lo que argumentó fue un brote provocado por medicamentos.

Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia siguieron el voto del relator Moraes, por lo que Bolsonaro deberá continuar con el cumplimiento de su pena pero en la cárcel. El ex mandatario brasileño se encontraba en prisión domiciliaria, luego de ser condenado en septiembre de este año a 27 años y tres meses de prisión por su participación en una tentativa de golpe de Estado.

El sábado pasado, Moraes convirtió la detención domiciliaria del ex mandatario en prisión preventiva, después de que el político intentó quitarse el dispositivo electrónico de su tobillo. Por tal hecho, su hijo Flávio Bolsonaro, convocó a una vigilia frente a la casa donde cumplió la medida.

La delirante defensa de Bolsonaro

En la audiencia de custodia realizada el domingo, Jair Bolsonaro, alegó haber sufrido un episodio de "paranoia" , tras el intento de violar la tobillera electrónica. En un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters, Bolsonaro argumentó que su actitud fue producida por el consumo de "medicamentos". Los dos fármacos citados son pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo).

Bolsonaro ha declarado en reiteradas ocasiones que “jamás” se someterá a prisión, lo que refleja un desafío deliberado a la autoridad judicial. A su vez, los jueces Cristiano Zanin y Cármen Lúcia votaron en acompañamiento del relator, sin presentar un voto propio.

Lula sobre el arresto: "Cumplirá la pena que la Justicia determinó"

El presidente de Brasil afirmó este domingo en Johannesburgo donde se realiza el G20 que Bolsonaro "cumplirá la pena que la Justicia determinó", sin valorar la decisión del Tribunal Supremo que este sábado le puso en prisión preventiva.

"Lo primero es que no comento la decisión de la Corte Suprema. La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia", señaló Lula en una rueda de prensa tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 que se celebró desde este sábado en la urbe sudafricana.

"Fueron prácticamente dos años y medio de investigación, de negociación de cargos, de juicio. En otras palabras, la Justicia decidió, está decidido. Cumplirá la condena que la Justicia determinó, y todo el mundo sabe lo que hizo. Por lo tanto, no tengo más comentarios que hacer", agregó Lula.