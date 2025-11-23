Bolsonaro alegó que se quiso sacar la tobillera porque sufrió un episodio de "paranoia"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro aparece en la puerta de su casa, durante su arresto domiciliario, en Brasilia, Brasil.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alegó hoy haber sufrido un episodio de "paranoia" que lo habría llevado a querer quitarse la tobillera electrónica, motivo por el cual la justicia le retiró la prisión domiciliaria. En un documento al que tuvo acceso la agencia Reuters, Bolsonaro argumentó que su actitud fue producida por el consumo de "medicamentos". Los dos fármacos citados son pregabalina (antiepiléptico) y sertralina (antidepresivo).

El sábado, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó la detención del ex líder derechista antes de una vigilia prevista de sus seguidores frente a su casa, que según el magistrado podría socavar la supervisión policial de su arresto domiciliario. También tomó nota de un informe policial que indicó que la tobillera había sido manipulada.

Imagen tomada de un video publicado por la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria (SEAPE) que muestra la tobillera manipulada del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro.

En una audiencia de custodia posterior a su detención, Bolsonaro negó cualquier intención de escapar del arresto domiciliario o de tratar de quitarse el equipo, según mostró el documento, ya que dijo que tenía una "alucinación" de que había un dispositivo de escucha dentro de la tobillera.

Qué dijo Bolsonaro

Bolsonaro, que fue condenado a 27 años de prisión, alegó también que no duerme bien y que estaba "alucinado" porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha.

El líder del Partido Liberal relató que comenzó a manipular el aparato desde la tarde del viernes hasta la medianoche del sábado, cuando el dispositivo lanzó una alerta a las autoridades brasileñas, que acudieron a verificar lo sucedido inmediatamente. El ex presidente negó además que intentara quitarse la tobillera para fugarse, como sostiene el juez instructor.

Lula sobre el arresto de Bolsonaro: "Cumplirá la pena que la Justicia determinó"

El presidente de Brasil afirmó este domingo en Johannesburgo donde se realiza el G20 que Bolsonaro "cumplirá la pena que la Justicia determinó", sin valorar la decisión del Tribunal Supremo que este sábado le puso en prisión preventiva.

"Lo primero es que no comento la decisión de la Corte Suprema. La Justicia tomó una decisión. Fue juzgado, tenía todo el derecho a la presunción de inocencia", señaló Lula en una rueda de prensa tras clausurarse la Cumbre de Líderes del G20 que se celebró desde este sábado en la urbe sudafricana.

"Fueron prácticamente dos años y medio de investigación, de negociación de cargos, de juicio. En otras palabras, la Justicia decidió, está decidido. Cumplirá la condena que la Justicia determinó, y todo el mundo sabe lo que hizo. Por lo tanto, no tengo más comentarios que hacer", agregó Lula.