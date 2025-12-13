Dolor en el cine: murió Peter Greene, el villano de “Pulp Fiction” y “La Máscara”

El mundo del cine y la televisión lamenta la pérdida de uno de los actores de reparto más reconocidos de los años noventa: Peter Greene. El intérprete estadounidense, famoso por encarnar a villanos memorables en clásicos de la cultura pop, fue encontrado sin vida a sus 60 años en su apartamento en el barrio de Lower East Side, en Manhattan, Nueva York, el viernes 12 de diciembre. La noticia fue confirmada por su representante a medios internacionales, aunque hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, y se espera el informe del médico forense.

Nacido en Montclair, Nueva Jersey, en 1965, Peter Greene se forjó una reputación como el actor ideal para dar vida a personajes de moral dudosa, con una presencia inconfundible y una intensidad que magnetizaba la pantalla. Debutó a principios de la década de 1990, pero fue su participación en dos films icónicos de 1994 lo que lo catapultó a la fama internacional: Pulp Fiction y La Máscara.

Los principales roles de Peter Greene

En la aclamada película de Quentin Tarantino, Greene interpretó al sádico Zed, un guardia de seguridad que protagoniza una de las secuencias más incómodas y memorables de la cinta. Casi simultáneamente, se puso en la piel de Dorian Tyrell, el principal antagonista de La Máscara, el mafioso que compite con el personaje de Jim Carrey por el poder del mítico objeto.

Su racha de éxitos continuó al año siguiente, cuando asumió el papel de Redfoot en la aclamada película de suspenso Sospechosos Habituales (The Usual Suspects), consolidando su imagen de actor de culto. A lo largo de su carrera, que se mantuvo activa hasta sus últimos días, participó en más de 70 producciones de cine y televisión, incluyendo títulos como Alerta Máxima 2, Día de entrenamiento, y series como Life on Mars, Justified y Hawaii Five-0.

A pesar de los desafíos personales, que incluyeron una notoria batalla contra las adicciones en los años noventa, Greene siempre mantuvo su compromiso con la actuación, logrando una carrera estable en la industria independiente y con apariciones recientes en series como The Continental, de 2023. Su repentina partida deja un vacío en el cine de personajes intensos y complejos que marcó la década dorada de Hollywood.