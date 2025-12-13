Mientras Javier Milei regresaba del "tour de la Gratitud" que se realizó en Córdoba este viernes, se confirmó que el lunes 15 de diciembre iniciarán las reuniones constitutivas de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, en la Cámara de Diputados, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso. Mientras el oficialismo buscará avanzar rápidamente con la Reforma laboral, la oposición hará lo propio para retrasar el tratamiento.
Confirman la convocatoria a comisiones para el lunes en Diputados
El lunes 15 de diciembre iniciarán en la Cámara de Diputados las reuniones constitutivas de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, según el cronograma que dieron a conocer desde el recinto en la noche del viernes, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias.
Desde las 16, este lunes, se conformará la comisión de Legislación Penal, que tendrá a Laura Rodríguez Machado (LLA) a su cargo. A las 17, sucederá lo mismo con la comisión de Presupuesto y Hacienda, que será encabezada por Alberto "Bertie" Benegas Lynch (LLA).
En Casa Rosada temen que la demora en la reforma laboral se coma el crédito de Milei
La conformación de las comisiones, las decenas de expositores y una dura recolección de votos dejará al Gobierno sin media sanción este mes, como deseaba el Presidente. Algunos en Casa Rosada creen que 2026 queda muy lejos. El crédito de la victoria electoral se acaba.
La reforma laboral no tendrá media sanción en diciembre, tal cual eran los planes de los Milei. La conformación de las comisiones, las decenas de expositores y una dura recolección de votos dejará al Gobierno sin media sanción este mes, como deseaba el Presidente. Algunos en Casa Rosada creen que 2026 queda muy lejos. El crédito de la victoria electoral se acaba.
Se consolida inflación en alza y se desvanece la promesa de Milei de 0% este año
Tras conocerse la aceleración inflacionaria de noviembre, las cifras anticipadas del último mes del año por consultoras revelan que se mantendrá la tensión de precios.
Tras conocerse la aceleración inflacionaria de noviembre, las cifras anticipadas del último mes del año por consultoras revelan que se mantendrá la tensión de precios y que todavía se está lejos de romper el piso de 1 por ciento y, mucho más, de alcanzar en el corto plazo la promesa del presidente Javier Milei -había dicho que este año- el "cero por ciento" de inflación. Después del piso alcanzado en mayo último (1,5 por ciento mensual), la inflación general se aceleró todos los meses. La dinámica inflacionaria de los últimos meses confirma un patrón que los analistas venían anticipando: la desaceleración se agotó. "En la segunda semana de diciembre los Alimentos y Bebidas presentaron una inflación del 0,5 por ciento semanal. En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se ubicó en 3,5 por ciento", según el informe de la consultora lcg.
Post elecciones, Milei visitó Córdoba: "Cachetazo en las urnas"
En el denominado Tour de la Gratitud, el Presidente agradeció el respaldo de la provincia en las elecciones legislativas de octubre.
Javier Milei encabezó una recorrida por Córdoba capital, donde agradeció a la provincia mediterránea el respaldo en las elecciones legislativas. "Durante este último años nos torpedeado la base de nuestro programa económico, sin embargo los argentinos de bien le devolvimos con un cachetazo en las urnas", afirmó el Presidente