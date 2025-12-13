Confirman la convocatoria a comisiones para el lunes en Diputados

El lunes 15 de diciembre iniciarán en la Cámara de Diputados las reuniones constitutivas de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, según el cronograma que dieron a conocer desde el recinto en la noche del viernes, en el marco del llamado a sesiones extraordinarias.

Desde las 16, este lunes, se conformará la comisión de Legislación Penal, que tendrá a Laura Rodríguez Machado (LLA) a su cargo. A las 17, sucederá lo mismo con la comisión de Presupuesto y Hacienda, que será encabezada por Alberto "Bertie" Benegas Lynch (LLA).