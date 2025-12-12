Secuestran autos y motos de lujo en una finca atribuida a dirigentes de la AFA

Foto: Agencia NA (Claudio Fanchi)

En el allanamiento de la finca de Pilar hallaron 45 autos de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL. La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

"Se está procediendo a su secuestro y tasación por parte de los peritos convocados por el Magistrado", informaron a El Destape.

