La clave está en batir bien la manteca con el azúcar hasta cremar.

La torta argentina es un clásico irresistible de la repostería criolla, famosa por sus múltiples capas de bizcocho esponjoso y el abundante dulce de leche repostero. Cubierta con un glasé cítrico de limón, esta torta es la elección perfecta para cualquier celebración. Te compartimos la receta tradicional y todos los secretos para lograr en casa el equilibrio perfecto entre lo dulce y lo ácido.

Ingredientes para la masa y el armado

Preparar una torta argentina auténtica requiere ingredientes de calidad en proporciones precisas. Para la masa, necesitás: 500 gramos de manteca (a temperatura ambiente), 500 gramos de azúcar, 500 gramos de harina 0000, 12 huevos y la ralladura de un limón. Para el relleno y la cobertura, basta con 500 gramos de dulce de leche repostero (por su consistencia ideal), el jugo de 200 cc (aproximadamente 4 o 5 limones) y 50 gramos de azúcar impalpable para el glasé.

Procedimiento paso a paso

1. Preparación de la masa

Batí la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una crema bien homogénea y clara. Incorporá los huevos de a uno, batiendo bien después de cada adición para que se integren por completo. Aromatizá la mezcla con la ralladura de limón. Por último, incorporá la harina (preferentemente tamizada) y batí solo hasta que se mezcle, evitando sobrebatir para que la masa no se ponga dura.

2. Horneado de las capas

Dividí la masa en aproximadamente 24 porciones iguales. Colocalas en moldes individuales enmantecados y enharinados, o preferentemente en moldes de silicona para desmoldar con facilidad. Cociná en un horno precalentado a temperatura media (180°C) durante unos 10 minutos, o hasta que los bizcochuelos estén levemente dorados y al tocarlos vuelvan a su forma. Dejalos enfriar por completo sobre una rejilla.

3. Armado y cobertura

Para armar la torta, colocá una capa de bizcocho, cubrila con una generosa capa de dulce de leche repostero y repetí el proceso hasta terminar con una capa de bizcocho. Para el glasé de limón, simplemente batí el azúcar impalpable con el jugo de limón recién exprimido hasta que la mezcla espese ligeramente y quede sin grumos. Bañá la superficie y los costados de la torta con este glasé, dejando que escurra por los lados de forma característica. Dejá orear antes de servir.

Secretos y consejos para el éxito