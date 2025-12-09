Pan dulce casero: receta clásica y húmeda

Llegan las fiestas y una de las estrellas de la mesa navideña es el pan dulce. Se trata de un clásico que no puede falta en Navidad o Año Nuevo y que se puede preparar en casa de manera fácil. Te contamos la receta para hacer la versión tradicional que no falla.

Ingredientes del pan dulce casero tradicional

Estos ingredientes rinden para dos pandulces de 1 kg o cuatro de 1/2 kg:

100 g de levadura fresca

75 ml de jugo de naranja

1 kg de harina 0000

250 g de manteca

250 g de azúcar blanca

2 cdas. de ralladura de naranja

1 cda. de agua de azahar

1 cdta. de esencia de vainilla

70 ml de coñac

6 u de huevos

800 g de fruta abrillantada

Pasas de uva a gusto

Cómo hacer la masa de pan dulce paso a paso

Mezclar la levadura con el jugo de naranja tibio en un bol, poner un poco de harina por su superficie y dejar fermentar 10 minutos. Volcar el resto de la harina en la mesada y formar una corona. En el centro colocar la manteca blanda, el azúcar, la ralladura de naranja, el fermento de levadura, el agua de azahar, la esencia de vainilla y el coñac. Mezclar un poco los ingredientes del centro, incorporar 5 de los huevos e ir tomando el centro con la harina de los costados, hasta integrar. Amasar bien con las dos manos hasta desprender la masa de la mesada. Al comienzo la consistencia es pegajosa, pero se debe seguir amasando. Incorporar la fruta abrillantada, pasas de uva, frutos secas y volver a amasar hasta integrarlos a la masa.

Tiempo de leudado y horneado del pan dulce

Una vez que tenés la masa hecha la clave del pan dulce esta en el leudado:

Llevar la masa a un bol, tapar bien y dejar leudar en un lugar tibio por una hora.

Pasado el tiempo, volver a amasar. Separar en dos bollos, que se pueden colocar en moldes de papel aptos para hornear, y hacerles un corte en forma de cruz en la superficie.

que se pueden colocar en moldes de papel aptos para hornear, y en la superficie. Dejar leudar hasta que duplique su tamaño.

Pintar la masa con el huevo restante. Hornear en un horno precalentado a 180 grados. Se puede introducir un palillo para comprobar que esté cocido, si sale seco lo está.

Retirar, dejar enfriar y decorar a gusto.

Cómo lograr un pan dulce bien húmedo: el tip

Para que el pan dulce quede bien húmedo, si bien se cocina a 180 grados, se debe buscar que su temperatura interior alcance un rango de entre 82 y 86 grados. Esto se puede medir con un termómetro de alimentos.

Glaseado y decoración final

El pan dulce tradicional suele decorarse con frutos secos y glasé. Para hacerlo de deben seguir los siguientes pasos:

Frutos secos : hay que hidratar los frutos secos la noche anterior para que no se quemen en el horno, mezclar con clara de huevo y colocar por encima del pan dulce antes de hornearlo.

: hay que hidratar los frutos secos la noche anterior para que no se quemen en el horno, mezclar con clara de huevo y colocar por encima del pan dulce antes de hornearlo. Glasé: mezclar 200g de azúcar impalpable y unas gotas de jugo de limón hasta obtener la consistencia deseada. Vertir sobre el pan dulce ya cocido y enfrediado. Se pueden colocar por encima, además, frutos secos partidos.

Es clave guardar el pan dulce en una zona fresca y seca para evitar la humedad o el calor intenso

Cómo conservar el pan dulce casero

Muchas personas suelen preparar varios pan dulce y ya tenerlos listos para la sobremesa de Año Nuevo. Hay varias formas de guardar el pan dulce casero para evitar que pierda su sabor, frescura y esponjosidad. Entre ellos se encuentra: