Llegan las fiestas y una de las estrellas de la mesa navideña es el pan dulce. Se trata de un clásico que no puede falta en Navidad o Año Nuevo y que se puede preparar en casa de manera fácil. Te contamos la receta para hacer la versión tradicional que no falla.
Ingredientes del pan dulce casero tradicional
Estos ingredientes rinden para dos pandulces de 1 kg o cuatro de 1/2 kg:
- 100 g de levadura fresca
- 75 ml de jugo de naranja
- 1 kg de harina 0000
- 250 g de manteca
- 250 g de azúcar blanca
- 2 cdas. de ralladura de naranja
- 1 cda. de agua de azahar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 70 ml de coñac
- 6 u de huevos
- 800 g de fruta abrillantada
- Pasas de uva a gusto
Cómo hacer la masa de pan dulce paso a paso
- Mezclar la levadura con el jugo de naranja tibio en un bol, poner un poco de harina por su superficie y dejar fermentar 10 minutos.
- Volcar el resto de la harina en la mesada y formar una corona. En el centro colocar la manteca blanda, el azúcar, la ralladura de naranja, el fermento de levadura, el agua de azahar, la esencia de vainilla y el coñac.
- Mezclar un poco los ingredientes del centro, incorporar 5 de los huevos e ir tomando el centro con la harina de los costados, hasta integrar.
- Amasar bien con las dos manos hasta desprender la masa de la mesada. Al comienzo la consistencia es pegajosa, pero se debe seguir amasando.
- Incorporar la fruta abrillantada, pasas de uva, frutos secas y volver a amasar hasta integrarlos a la masa.
Tiempo de leudado y horneado del pan dulce
Una vez que tenés la masa hecha la clave del pan dulce esta en el leudado:
- Llevar la masa a un bol, tapar bien y dejar leudar en un lugar tibio por una hora.
- Pasado el tiempo, volver a amasar. Separar en dos bollos, que se pueden colocar en moldes de papel aptos para hornear, y hacerles un corte en forma de cruz en la superficie.
- Dejar leudar hasta que duplique su tamaño.
- Pintar la masa con el huevo restante. Hornear en un horno precalentado a 180 grados. Se puede introducir un palillo para comprobar que esté cocido, si sale seco lo está.
- Retirar, dejar enfriar y decorar a gusto.
Cómo lograr un pan dulce bien húmedo: el tip
Para que el pan dulce quede bien húmedo, si bien se cocina a 180 grados, se debe buscar que su temperatura interior alcance un rango de entre 82 y 86 grados. Esto se puede medir con un termómetro de alimentos.
Glaseado y decoración final
El pan dulce tradicional suele decorarse con frutos secos y glasé. Para hacerlo de deben seguir los siguientes pasos:
- Frutos secos: hay que hidratar los frutos secos la noche anterior para que no se quemen en el horno, mezclar con clara de huevo y colocar por encima del pan dulce antes de hornearlo.
- Glasé: mezclar 200g de azúcar impalpable y unas gotas de jugo de limón hasta obtener la consistencia deseada. Vertir sobre el pan dulce ya cocido y enfrediado. Se pueden colocar por encima, además, frutos secos partidos.
Cómo conservar el pan dulce casero
Muchas personas suelen preparar varios pan dulce y ya tenerlos listos para la sobremesa de Año Nuevo. Hay varias formas de guardar el pan dulce casero para evitar que pierda su sabor, frescura y esponjosidad. Entre ellos se encuentra:
-
Usar bolsas herméticas o recipientes de plástico: el pan dulce tiende a secarse si queda expuesto al aire. Por eso, guardarlo en bolsas herméticas o recipientes de plástico con cierre seguro es clave para que se mantenga suave y esponjoso.
-
Guardarlo en un lugar fresco y evitá lugares húmedos: si pensás consumirlo en los próximos días, lo ideal es dejarlo en un lugar fresco y seco, como una alacena, y evitar meterlo a la heladera. La humedad siempre es el enemigo del pan dulce puede volverlo gomoso o incluso propiciar la aparición de moho. Es preferible mantenerlo en lugares secos y también lejos de fuentes de calor como hornos o ventanas.