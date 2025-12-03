EN VIVO
Pionono de pistacho en 7 pasos: la receta de Navidad furor de Maru Botana

La cocinera Maru Botana sorprendió con una receta navideña fresca y con pistachos, el producto del momento.

03 de diciembre, 2025 | 18.32

Empezó la temporada de recetas navideñas y la chef Maru Botana compartió una forma muy fácil de preparar un pionono dulce fresco y con el producto del momento: el pistacho. El paso a paso para lograr un pionono de pistacho perfecto y sorprender a toda la familia.

Receta del pionono de pistacho

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Maru Botana se mostró cocinando pionono de pistacho junto a la modelo Karina Jelinek y le explicó el paso a paso de forma didáctica. Se trata de un postre elegante que puede convertirse en el rey de la mesa dulce de estas fiestas.

Ingredientes

Para el pionono

  • 4 huevos.
  •  40 g azúcar.
  • 40 g harina.
  • 30 g pistachos picados.

Para el relleno

  • 500 g queso mascarpone.
  • 300 g crema.
  • Vainilla y pistachos (podés sumar frutillas o frambuesas).

Receta paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar y un toque de vainilla hasta punto letra.
  2. Incorporar los secos y volcamos la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado.
  3. Horno a 160 °C por 8 a 12 minutos.
  4. Al sacar, dar vuelta sobre un repasador seco con azúcar impalpable.
  5. Untar, enrollar y llevar al frío 2 horas.

La cocinera Maru Botana es conocida por sus recetas virales y, recientemente, por su participación en el reality Bake Off Famosos, en Telefe, junto al pastelero Damián Betular y el chef Christophe Krywonis.

