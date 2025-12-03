Pionono de pistacho en 7 pasos: la receta de Navidad furor de Maru Botana.

Empezó la temporada de recetas navideñas y la chef Maru Botana compartió una forma muy fácil de preparar un pionono dulce fresco y con el producto del momento: el pistacho. El paso a paso para lograr un pionono de pistacho perfecto y sorprender a toda la familia.

Receta del pionono de pistacho

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Maru Botana se mostró cocinando pionono de pistacho junto a la modelo Karina Jelinek y le explicó el paso a paso de forma didáctica. Se trata de un postre elegante que puede convertirse en el rey de la mesa dulce de estas fiestas.

Ingredientes

Para el pionono

4 huevos.

40 g azúcar.

40 g harina.

30 g pistachos picados.

Para el relleno

500 g queso mascarpone.

300 g crema.

Vainilla y pistachos (podés sumar frutillas o frambuesas).

Receta paso a paso

Batir los huevos con el azúcar y un toque de vainilla hasta punto letra. Incorporar los secos y volcamos la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado. Horno a 160 °C por 8 a 12 minutos. Al sacar, dar vuelta sobre un repasador seco con azúcar impalpable. Untar, enrollar y llevar al frío 2 horas.

La cocinera Maru Botana es conocida por sus recetas virales y, recientemente, por su participación en el reality Bake Off Famosos, en Telefe, junto al pastelero Damián Betular y el chef Christophe Krywonis.