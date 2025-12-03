Pionono de pistacho en 7 pasos: la receta de Navidad furor de Maru Botana

Empezó la temporada de recetas navideñas y la chef Maru Botana compartió una forma muy fácil de preparar un pionono dulce fresco y con el producto del momento: el pistacho. El paso a paso para lograr un pionono de pistacho perfecto y sorprender a toda la familia.
Receta del pionono de pistacho
En un video que subió a su cuenta de Instagram, Maru Botana se mostró cocinando pionono de pistacho junto a la modelo Karina Jelinek y le explicó el paso a paso de forma didáctica. Se trata de un postre elegante que puede convertirse en el rey de la mesa dulce de estas fiestas.
Ingredientes
Para el pionono
- 4 huevos.
- 40 g azúcar.
- 40 g harina.
- 30 g pistachos picados.
Para el relleno
- 500 g queso mascarpone.
- 300 g crema.
- Vainilla y pistachos (podés sumar frutillas o frambuesas).
Receta paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar y un toque de vainilla hasta punto letra.
- Incorporar los secos y volcamos la mezcla sobre una placa con papel manteca enmantecado.
- Horno a 160 °C por 8 a 12 minutos.
- Al sacar, dar vuelta sobre un repasador seco con azúcar impalpable.
- Untar, enrollar y llevar al frío 2 horas.
MÁS INFO
La cocinera Maru Botana es conocida por sus recetas virales y, recientemente, por su participación en el reality Bake Off Famosos, en Telefe, junto al pastelero Damián Betular y el chef Christophe Krywonis.