Receta de cookies veganas: el paso a paso de Maru Botana

Una opción apta para todos de esta delicia de la pastelería. Las cookies veganas y sin lactosa quedan igual de ricas que las originales.

30 de noviembre, 2025 | 16.58

Las cookies son uno de los platos típicos de la pastelería mundial y en el último tiempo se pusieron de moda, por lo que en las redes circulan recetas con muchas variantes. La cocinera Maru Botana publicó en su perfil una opción vegana y sin lactosa de esta delicia, con un resultado increíble.

Hacer cookies veganas y sin lactosa es una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin recurrir a ingredientes de origen animal o lácteos, ya sea por elección, intolerancias o alergias. También hay recetas que usan aceites vegetales, leches vegetales y sustitutos como banana o compota de manzana para lograr textura y humedad, lo que las hace más accesibles para personas con distintas necesidades alimentarias. 

En cuanto a sus aportes nutricionales, las cookies veganas pueden ofrecer fibra, grasas y energía rápida gracias a sus componentes vegetales, siempre que se utilicen ingredientes de calidad y se consuman con moderación. Incorporar avena, semillas o frutos secos en la masa suma micronutrientes como hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. Si bien siguen siendo un alimento dulce, prepararlas en casa permite controlar las cantidades de azúcar y grasa, logrando un producto más sano.

Cookies.

Receta de cookies veganas de Maru Botana

Ingredientes

  • 150 g avena

  • 240 g harina

  • 90 g almendra en polvo

  • 90 g azúcar de coco o rubia

  • 2 cditas polvo de hornear

  • 70 g mix de semillas

  • 100 g chocolate amargo

  • 150 g aceite de oliva

  • 120 g leche de almendras

Paso a paso

  1. Mezclar en un bowl la avena, la harina, la almendra en polvo, el azúcar y el polvo de hornear hasta integrar bien todos los secos.

  2. Agregar el mix de semillas y el chocolate amargo picado, distribuyendo para que no queden cúmulos de chocolate.

  3. Incorporar el aceite de oliva y mezclar con una espátula; la mezcla quedará arenosa al principio.

  4. Sumar la leche de almendras de a poco hasta obtener una masa húmeda, maleable y ligeramente pegajosa, pero que se pueda formar con las manos.

  5. Dejar reposar 10 minutos para que la avena absorba parte del líquido y la masa tome mejor consistencia.

  6. Formar bolitas del tamaño de una nuez y aplanarlas suavemente sobre una placa con papel manteca.

  7. Hornear a 180°C durante 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados.

  8. Dejar enfriar sobre una rejilla para que terminen de tomar firmeza.

