Maru Botana compartió su receta de cookies veganas.

Las cookies son uno de los platos típicos de la pastelería mundial y en el último tiempo se pusieron de moda, por lo que en las redes circulan recetas con muchas variantes. La cocinera Maru Botana publicó en su perfil una opción vegana y sin lactosa de esta delicia, con un resultado increíble.

Hacer cookies veganas y sin lactosa es una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin recurrir a ingredientes de origen animal o lácteos, ya sea por elección, intolerancias o alergias. También hay recetas que usan aceites vegetales, leches vegetales y sustitutos como banana o compota de manzana para lograr textura y humedad, lo que las hace más accesibles para personas con distintas necesidades alimentarias.

En cuanto a sus aportes nutricionales, las cookies veganas pueden ofrecer fibra, grasas y energía rápida gracias a sus componentes vegetales, siempre que se utilicen ingredientes de calidad y se consuman con moderación. Incorporar avena, semillas o frutos secos en la masa suma micronutrientes como hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. Si bien siguen siendo un alimento dulce, prepararlas en casa permite controlar las cantidades de azúcar y grasa, logrando un producto más sano.

Cookies.

Receta de cookies veganas de Maru Botana

Ingredientes

150 g avena

240 g harina

90 g almendra en polvo

90 g azúcar de coco o rubia

2 cditas polvo de hornear

70 g mix de semillas

100 g chocolate amargo

150 g aceite de oliva

120 g leche de almendras

Paso a paso