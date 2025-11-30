Las cookies son uno de los platos típicos de la pastelería mundial y en el último tiempo se pusieron de moda, por lo que en las redes circulan recetas con muchas variantes. La cocinera Maru Botana publicó en su perfil una opción vegana y sin lactosa de esta delicia, con un resultado increíble.
Hacer cookies veganas y sin lactosa es una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de algo dulce sin recurrir a ingredientes de origen animal o lácteos, ya sea por elección, intolerancias o alergias. También hay recetas que usan aceites vegetales, leches vegetales y sustitutos como banana o compota de manzana para lograr textura y humedad, lo que las hace más accesibles para personas con distintas necesidades alimentarias.
En cuanto a sus aportes nutricionales, las cookies veganas pueden ofrecer fibra, grasas y energía rápida gracias a sus componentes vegetales, siempre que se utilicen ingredientes de calidad y se consuman con moderación. Incorporar avena, semillas o frutos secos en la masa suma micronutrientes como hierro, magnesio y vitaminas del grupo B. Si bien siguen siendo un alimento dulce, prepararlas en casa permite controlar las cantidades de azúcar y grasa, logrando un producto más sano.
Receta de cookies veganas de Maru Botana
Ingredientes
-
150 g avena
-
240 g harina
-
90 g almendra en polvo
-
90 g azúcar de coco o rubia
-
2 cditas polvo de hornear
-
70 g mix de semillas
-
100 g chocolate amargo
-
150 g aceite de oliva
-
120 g leche de almendras
Paso a paso
-
Mezclar en un bowl la avena, la harina, la almendra en polvo, el azúcar y el polvo de hornear hasta integrar bien todos los secos.
-
Agregar el mix de semillas y el chocolate amargo picado, distribuyendo para que no queden cúmulos de chocolate.
-
Incorporar el aceite de oliva y mezclar con una espátula; la mezcla quedará arenosa al principio.
-
Sumar la leche de almendras de a poco hasta obtener una masa húmeda, maleable y ligeramente pegajosa, pero que se pueda formar con las manos.
-
Dejar reposar 10 minutos para que la avena absorba parte del líquido y la masa tome mejor consistencia.
-
Formar bolitas del tamaño de una nuez y aplanarlas suavemente sobre una placa con papel manteca.
-
Hornear a 180°C durante 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados.
-
Dejar enfriar sobre una rejilla para que terminen de tomar firmeza.