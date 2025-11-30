Los argentinos destacan en el mundo una vez más.

La Argentina se encuentra entre los países que tiene un dominio de inglés alto, y se ubica cerca de los países donde el idioma es su lengua materna. Según un informe global realizado por Education First (EF), nuestro país tiene el mejor nivel de América Latina y a escala mundial se ubicó en el puesto 26, según la edición 2025, con 575 puntos.

Conocido como el Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI), el ranking mostró que el desempeño argentino fue el mejor registrado en la historia del estudio. Además, certifica el crecimiento sostenido en la enseñanza y aprendizaje del idioma.

Buenos Aires también sobresalió como la ciudad capital con mayor dominio de la lengua entre las metrópolis latinoamericanas. En ediciones anteriores también han destacado Rosario, Santa Fe; Mar del Plata y Bahía Blanca; Provincia de Buenos Aires; y Resistencia, Chaco.

El dominio del inglés en el país

El informe abarca a 123 países y, por primera vez, evaluó las habilidades de expresión oral y escrita, incluyendo criterios innovadores mediante inteligencia artificial desarrollada por Efekta Education Group, por país, capital y región, por ende, se trata del ranking más amplio de su tipo a escala global que se realiza desde 2011.

Entre las variables con las que se relacionan el análisis están el desarrollo económico, inversión en educación, equidad de género, entre otras. La Argentina se destaca entre los 20 países evaluados de la región latinoamericana. Con los 575 puntos que obtuvo este año mejoró su desempeño en 13 puntos respecto al 2024.

También escaló dos posiciones con respecto al año pasado, hoy está en el 26 y en 2024 ocupaba el 28. A partir de estos resultados, "la Argentina se consolidó como un referente regional en educación en inglés", aseguró el informe.

Las ciudades argentinas que mejor dominan el inglés

Este año, Mar del Plata encabeza como la ciudad que mejor domina el idioma, seguida por la Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca. Completan el top 5 Rosario y La Plata. Además, varias ciudades muestran un crecimiento destacado respecto al año anterior: San Juan y San Luis, por ejemplo, registraron mejoras de hasta 22 puntos, reduciendo la brecha entre las ciudades con mayor y menor desempeño.

¿Quiénes hablan mejor el idioma inglés?

El avance en el aprendizaje se observa en todos los grupos etarios, con un desempeño sobresaliente entre los jóvenes y adultos jóvenes. Los grupos de 21 a 30 años superan los 600 puntos, mientras que los adultos de 31 a 40 años mantienen niveles sólidos cercanos a 580.

Los mayores de 41 años se estabilizan alrededor de 530 puntos, mostrando un progreso más moderado. Destaca también el repunte del grupo de 18 a 20 años, que alcanza 540 puntos, indicando un interés renovado por mejorar el inglés y superando los niveles de años anteriores.

"En términos de equidad de género, Argentina se distingue de la tendencia general de América Latina. Mientras que en la región las brechas a favor de los hombres persisten, en Argentina las mujeres logran desempeños iguales o superiores, reflejando avances significativos hacia la equidad y consolidando un ejemplo positivo en la región", destacó el informe.

Los mejores posicionados en América Latina

Argentina encabeza la región, seguida por Honduras. Mientras que Uruguay, Paraguay y El Salvador presentan un nivel medio. En cuanto a las ciudades capitales, Buenos Aires está en el puesto 23 a escala mundial y se ubicó como la de mejor nivel en la región.

Detrás se ubican con menor puntaje, pero con dominio alto, Santiago, Tegucigalpa, Asunción y Lima. El resto de las capitales latinoamericanas se distribuyen entre niveles moderados y bajos.

Argentina (26) Honduras (32) Uruguay (34) Paraguay (43) El Salvador (47) Bolivia (49) Venezuela (51) Perú (52) Chile (54) Costa Rica (55) Cuba (56) Nicaragua (60) Guatemala (61) República Dominicana (63) Panamá (70) Brasil (75) Colombia (76) Ecuador (83) Haití (99) México (103)

Los mejores del mundo en idioma inglés

El primer puesto se lo quedó Países Bajos, seguido por Croacia y Austria, ambos mejoraron sus posiciones. En tanto, Alemania ascendió al cuarto lugar con uno de los mayores avances en Europa.

El informe de EF además, destaca que la expresión oral sigue siendo un desafío global: en más de la mitad de los países evaluados, hablar es la habilidad más débil en inglés.