El Gobierno de Buenos Aires superó las 140 mil dosis de vacuna aplicadas contra el dengue

La provincia de Buenos Aires ya aplicó 142.286 dosis de la vacuna contra el dengue en el marco de la campaña que el Ministerio de Salud bonaerense lanzó en septiembre y que hoy está abierta a todas las personas de entre 15 y 59 años que deseen inmunizarse. Inicialmente, el esquema estaba dirigido solo a quienes ya habían cursado la enfermedad, pero ante el riesgo de nuevos brotes el Gobierno provincial decidió ampliar la población objetivo y reforzar la estrategia preventiva antes del verano.

“Cuando me enteré que me podía vacunar con sólo anotarme por internet no lo dudé”, subrayó Camila Iñiguez, comunicadora de La Plata que se aplicó la primera dosis en el Hospital San Martín. “Tengo muchos conocidos que se contagiaron dengue y la pasaron muy mal: fiebre alta, dolores, semanas tirados. Después me pasó de escuchar el miedo a volver a contagiarse, porque si lo contraés por segunda vez podés tener síntomas más severos”, explicó, sintetizando uno de los motivos que empujan a miles de bonaerenses a anotarse.

Cómo inscribirse para vacunarse

Desde la cartera sanitaria explicaron que el proceso de inscripción es sencillo y completamente digital. El primer paso es crear una cuenta en Mi Salud Digital Bonaerense, el portal del Ministerio de Salud de la provincia que centraliza trámites y servicios. Para validar la identidad, se puede ingresar de tres maneras:

mediante ARCA (CUIL/CUIT y clave fiscal),

a través de ANSES (CUIL/CUIT y clave de Seguridad Social)

o vía ReNaPer (con número de DNI y número de trámite).

Una vez dentro del portal, quienes deseen vacunarse deben dirigirse a la opción “Inscripción de campañas – Vacunación dengue” y responder un breve cuestionario. No se solicitan estudios previos ni certificados especiales: se trata de un registro básico para evaluar elegibilidad y asignar un vacunatorio cercano.

“Una semana después de mi inscripción me llegó un correo electrónico avisándome que ya me podía acercar a alguno de los vacunatorios en hospitales públicos de la provincia”, narró Camila. “No es que te dan un turno fijo para tal día y tal hora, que por ahí se te complica. Te mandan una confirmación diciendo que tu vacuna está disponible a partir de una fecha y que desde entonces podés ir al vacunatorio que te indican”, agregó. El mail incluye el listado de hospitales que aplican la vacuna en cada municipio y sus horarios de atención.

Cómo es el día de la vacunación

El 22 de octubre, Camila fue temprano al vacunatorio del Hospital San Martín, el más cercano a su casa. “Todo fue muy rápido. La vacunadora me hizo algunas preguntas: si tomaba medicación, si estaba embarazada o si podía estarlo, porque la vacuna está contraindicada para personas embarazadas, en lactancia o inmunodeprimidas”, relató. Luego recibió la dosis, “una inyección en el brazo que no duele nada”, y esperó 15 minutos en observación para descartar cualquier reacción inmediata. Antes de retirarse, le informaron que dentro de tres meses recibirá un nuevo correo para aplicarse la segunda y última dosis, que completa el esquema.

“La vacuna para prevenir el dengue está indicada para personas de 15 a 59 años, pero hay excepciones”, precisó Rosana Vallario, licenciada en Enfermería y vacunadora del hospital provincial Julio de Vedia, en Nueve de Julio. “No se aplica durante el embarazo, la lactancia, ni en personas inmunocomprometidas o que estén en tratamiento con quimioterapia o corticoides en dosis altas”, detalla.

Por qué es clave vacunarse ahora

Quienes se inscriban y se vacunen entre este mes y el próximo llegarán al verano con el esquema avanzado y estarán protegidos para febrero y marzo, los meses en los que suelen registrarse los principales brotes de dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti. La estrategia oficial apunta a combinar las campañas clásicas de descacharrado y control del vector con la inmunización de la población en condiciones de recibir la vacuna.

Vallario, con más de 30 años de experiencia como enfermera, insiste en la importancia de esta y todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional. “Las vacunas son seguras, gratuitas y obligatorias. Siempre explico que actuamos como rebaño: si tres de cuatro personas estamos vacunadas, la cuarta tiene menos chances de enfermarse porque las demás la protegemos indirectamente”, señaló.

Para fortalecer la comunicación y despejar dudas, el Ministerio de Salud bonaerense difundirá en sus redes sociales (@saludbap) “La posta de la vacunación contra el dengue”, un video explicativo con el paso a paso de la inscripción y datos claros sobre quiénes pueden vacunarse, dónde hacerlo y cómo completar el esquema.