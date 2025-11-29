La receta de chipa más fácil y deliciosa para este día de lluvia: sin harinas, sin gluten y sin lactosa.

Existe una receta muy fácil y deliciosa para hacer chipa sin TACC libres de gluten y sin lactosa, ideal para este día de lluvia. Seas o no intolerante a estos componentes, te podés preparar esta receta en simples pasos.

Los días grises son ideales para quedarse en casa comiendo una rica merienda con unos mates. Esta especie de pancitos de queso no llevan harinas, ya que se utiliza fécula de mandioca únicamente.

Si bien se usa leche, podés usar leche sin lactosa si sos intolerante a la lactosa. La receta fue compartida por la cuenta de Instagram Cocina Arg, que se dedica a compartir recetas saludables y sencillas de hacer en casa. Además, podés utilizar el queso que quieras, siempre y cuando se trate de un queso duro.

Receta de chipa sin gluten y sin lactosa para este día lluvioso

Ingredientes

220 gr fecula de mandioca.

160 gr de queso en hebras, yo usé mitad reggianito y mitad provolone (si no tolerás la lactosa en quesos, podés conseguir cualquier queso duro sin lactosa).

1 huevo.

20 gr manteca pomada.

1/2 taza de leche (puede ser sin lactosa).

1 o 2 cucharaditas de sal para la masa.

Procedimiento