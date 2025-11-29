Existe una receta muy fácil y deliciosa para hacer chipa sin TACC libres de gluten y sin lactosa, ideal para este día de lluvia. Seas o no intolerante a estos componentes, te podés preparar esta receta en simples pasos.
Los días grises son ideales para quedarse en casa comiendo una rica merienda con unos mates. Esta especie de pancitos de queso no llevan harinas, ya que se utiliza fécula de mandioca únicamente.
Si bien se usa leche, podés usar leche sin lactosa si sos intolerante a la lactosa. La receta fue compartida por la cuenta de Instagram Cocina Arg, que se dedica a compartir recetas saludables y sencillas de hacer en casa. Además, podés utilizar el queso que quieras, siempre y cuando se trate de un queso duro.
Receta de chipa sin gluten y sin lactosa para este día lluvioso
Ingredientes
-
220 gr fecula de mandioca.
-
160 gr de queso en hebras, yo usé mitad reggianito y mitad provolone (si no tolerás la lactosa en quesos, podés conseguir cualquier queso duro sin lactosa).
-
1 huevo.
-
20 gr manteca pomada.
-
1/2 taza de leche (puede ser sin lactosa).
-
1 o 2 cucharaditas de sal para la masa.
Procedimiento
-
Rallar los quesos, yo los talle en hebras más gruesas.
-
En un bowl poner la fécula de mandioca, el queso, huevo y manteca (pomada, a temperatura ambiente) y con las manos empezar a unir. Se forma una mezcla arenosa.
-
Incorporar la leche de a poco (de a cucharadas) hasta tener una masa con textura de plastilina. No tiene que ser líquida ni muy seca.
-
Armar bolitas y poner sobre una placa enmantecada. Llevar a heladera por 20 minutos. Mientras poner a precalentar el horno.
-
Pasado ese tiempo, sacar de la heladera y cocinar a horno medio (180 grados) por 20 minutos. Hasta que estén doraditos. Como les digo siempre: ¡cada uno conoce su horno!