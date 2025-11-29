El innovador cambio histórico que anunció la FIFA para el reglamento antes del Mundial 2026

El innovador cambio histórico que anunció la FIFA para el reglamento

La FIFA implementará nuevas modificaciones en el reglamento del fútbol mundial meses antes de la Copa del Mundo que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Las mismas fueron impulsadas por Pierluigi Collina, ex árbitro que actualmente está a cargo del Comité de Arbitraje de la Casa Madre de este deporte a nivel global. Estos cambios primero tendrán una prueba de fuego antes de ser oficiales en todas las competencias.

El certamen en el cual se evaluarán es nada más y nada menos que la Copa Árabe que se desarrollará entre el lunes 1° de diciembre y el jueves 18 del mismo mes en Qatar. El mencionado dirigente dio todos los detalles acerca de esta nueva regla que, si bien todavía no es oficial para otros certámenes, podría significar una novedad para el más importante que reunirá a 48 selecciones desde junio próximo. De qué se trata la nueva reglamentación de la FIFA de Gianni Infantino para el fútbol.

El nuevo cambio en el reglamento de la FIFA para la Copa Árabe

El futbolista que tenga que ser atendido por los médicos del partido se verá obligado a abandonar el verde césped por al menos dos minutos. Durante ese tiempo, el equipo quedará con 10 hombres. Tal como lo anunció el dirigente en una entrevista con el ciclo Al Hakam de Qatar, se llevarán a cabo en este torneo internacional por decisión del presidente de la entidad. A su vez, dejó en claro en la misma charla que las modificaciones implementadas hasta ahora han sido positivas para el fútbol y no descartan hacer aún más.

Por otro lado, el ex árbitro destacó que habrá excepciones con respecto a esta reglamentación. Los arqueros no deberán dejar el campo de juego y tampoco los futbolistas que reciban una infracción de otro jugador que a raíz de la misma recibió una tarjeta amarilla o roja. De esta manera, se probarán estos cambios para intentar que se desarrollen en los torneos posteriores como es el caso del Mundial 2026.

Los cambios de la FIFA en el reglamento se probarán en la Copa Árabe

Cómo y cuándo se juega la Copa Árabe

El certamen que iniciará el lunes 1° de diciembre contará con cuatro grupos de 4 selecciones cada uno de los cuales avanzarán los dos mejores a cuartos de final. El duelo decisivo será el jueves 18 de diciembre en el Estadio Lusail, misma sede y fecha donde la Selección Argentina se consagró campeona del mundo de la mano de Lionel Scaloni. El último ganador del certamen, Argelia, integrará la Zona D con Irak, Barhein y Sudán.

Grupo A: Qatar, Túnez, Siria y Palestina.

Grupo B: Marruecos, Arabia Saudita, Omán y Comoras.

Grupo C: Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.

Grupo D: Argelia, Irak, Barhein y Sudán.

La FIFA y un cambio que pretende cambiar el fútbol para siempre

El sindicato de futbolistas FIFPRO estudia hacer una propuesta que puede cambiar, para siempre, la historia del fútbol. En este punto, son dos situaciones que son las que pueden varias el normal desarrollo de un partido. La búsqueda, lógicamente, será presentada a la FIFA para ver cómo soluciionan la situación del calor extremo.

Nueve de las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de 2026 se enfrentan a condiciones consideradas de "riesgo extremo" de enfermedades relacionadas con el calor. Se espera que Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Miami, Monterrey y Filadelfia se enfrenten a niveles peligrosos de calor y humedad, lo que plantea problemas de seguridad para los jugadores y alienta las peticiones de refrigeración obligatorias o cambios de horario.