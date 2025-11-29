Suspenden el homenaje a Charly García por la lluvia: cuándo se realizará.

El esperado homenaje porteño a Charly García, que iba a inaugurarse este domingo 30 de noviembre, fue suspendido debido al pronóstico de lluvias. La ceremonia central finalmente se realizará el domingo 7 de diciembre a las 17, en el Vértice 3 de la Esquina Charly García Buenos Aires, ubicado en Palermo Off (Arenales 3339), donde se emplazará el mural oficial dedicado al músico.

El proyecto, impulsado por el actor y difusor cultural Mariano Cabrera junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, replica el espíritu de la “Charly García Corner” inaugurada en 2023 en Nueva York, en la intersección de Walker St. y Cortlandt Alley, a modo de homenaje por el aniversario del icónico álbum Clics Modernos.

Cómo será el homenaje a Charly García en la Ciudad

Dos años después de aquella iniciativa en Nueva York, Buenos Aires suma su propia trilogía de vértices para rendir tributo al artista:

Vértice 1: La esquina

La intersección de Av. Coronel Díaz y Av. Santa Fe será oficializada como un espacio cultural dedicado a Charly, con placa, gráfica y señalización urbana.

Vértice 2: Estación Bulnes

La estación Bulnes de la Línea D será co-nombrada "Esquina Charly García", y se transformará visualmente con una intervención temática completa.

Vértice 3: Mural Terraza

En la terraza de Palermo Off (Arenales 3339) se instalará el mural oficial, un diseño de Cabrera basado en fotografías de 1983 del reconocido Gabriel Rocca. La obra, realizada en cerámicos y de 5.5 x 4.5 metros, busca representar la permanencia de la figura y legado del músico. El lugar elegido tiene un significado especial ya que allí funcionó el bar Planeta Júpiter, donde Charly fue habitual visitante y ofreció presentaciones memorables.

Actividades previas, con entrada libre y gratuita

A pesar de la reprogramación del acto central, continúan los eventos culturales previstos para los días anteriores:

Exposición de retratos de Charly García por Juan Riviere

Sábado 29 de noviembre, de 14 a 20 h

Sala Foyer, Usina del Arte.

Sábado 29 de noviembre, de 14 a 20 h Sala Foyer, Usina del Arte. Proyección del documental Modern Clix, Super Powers, de Iñaki Rojas y Roberto Mons

Con charla posterior junto a los autores y Mariano Cabrera.

Sábado 29 de noviembre, 16 h

Mr. Jones Pub Palermo (Gorriti 5143).

Entrada libre con reserva previa.