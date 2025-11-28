Evitá que te agreguen a grupos de WhatsApp en 5 pasos

Recibir invitaciones automáticas a grupos de WhatsApp es una molestia frecuente: notificaciones constantes, spam, o incluso riesgos de seguridad cuando los grupos son creados por desconocidos.
Para evitar estas situaciones, la app ya incluye una función que permite controlar quién puede agregarte a chats grupales. Con solo unos pasos podés evitar que te sumen sin aviso, manteniendo tu cuenta bajo tu control.
Paso 1: abrí WhatsApp y entrá a “Privacidad > Grupos”
El primer paso es abrir WhatsApp, ir al menú de configuración y buscar la sección Privacidad. Dentro, seleccioná Grupos. Ahí podrás ver las opciones que definen quién puede sumar tu número a grupos.
Paso 2: elegí quién puede agregarte: “Mis contactos” o “Mis contactos, excepto…”
WhatsApp ofrece tres posibilidades:
-
Todos (cualquiera puede agregarte).
-
Mis contactos (solo personas guardadas en tu agenda).
-
Mis contactos, excepto… (podés excluir contactos específicos).
Seleccionar “Mis contactos” ya limita considerablemente el riesgo. Si querés máxima seguridad, “Mis contactos, excepto…” te permite excluir incluso a personas que tengas agendadas.
Paso 3: confirmá los cambios y cerrá la configuración
Una vez guardados los cambios, WhatsApp aplicará la nueva regla de forma inmediata. Desde ese momento, las invitaciones a grupos de personas no autorizadas llegarán en forma de invitación privada que deberás aceptar o rechazar.
Paso 4: revisá los chats y salí de grupos no deseados
Si ya estás en grupos que no quisiste, lo mejor es salirlos. Revisá tu lista de chats, entrá al grupo, tocá su nombre → “Salir del grupo” y, opcional pero recomendable, “Reportar grupo” si su contenido es cuestionable.
Paso 5: mantené WhatsApp actualizado y revisá ajustes de seguridad periódicamente
Las funciones de privacidad pueden cambiar con actualizaciones. Mantené la app al día y revisá de vez en cuando qué permisos están activos, así te asegurás de que las configuraciones sigan como las querés.
Por qué conviene hacerlo ahora
-
Evitás spam, fraudes o estafas: muchos grupos masivos buscan sumar usuarios a partir de números que obtienen al azar. Limitar quién puede agregarte reduce ese riesgo.
-
Mantenés control sobre tus contactos y tu número, evitando aparecer en listas públicas.
-
Podés decidir con quién querés compartir tu tiempo digital sin depender de otros.