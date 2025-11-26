5 consejos de WhatsApp para que no te suspendan la cuenta

WhatsApp busca mejorar la comunicación con los usuarios para evitar infracciones.

WhatsApp está preparando una nueva herramienta destinada a reducir suspensiones de cuentas y evitar dolores de cabeza entre los usuarios. La función, detectada en la beta para Android 2.25.35.7, agregará una sección con recomendaciones prácticas para prevenir sanciones y aclarar dudas sobre las reglas de uso. El objetivo es claro: que más personas entiendan qué acciones pueden derivar en un bloqueo y cómo evitarlas.

El hallazgo fue reportado por WABetaInfo, la fuente más confiable para seguir las novedades de la aplicación. Según adelantaron, WhatsApp busca mejorar la comunicación con sus usuarios y transparentar cuáles son las infracciones más frecuentes, con la intención de bajar la cantidad de apelaciones y suspensiones innecesarias.

Qué tipo de advertencias mostrará WhatsApp

La nueva sección no será solo un listado de normas; ofrecerá explicaciones claras sobre comportamientos que muchos usuarios todavía interpretan de forma errónea. La app mostrará estas advertencias tanto a modo preventivo como durante el proceso de revisión de una cuenta que ya fue suspendida, para que cada persona entienda qué provocó la penalización.

Infracciones que WhatsApp buscará prevenir

Envío de mensajes masivos en lapsos cortos.

Uso de apps de terceros no permitidas.

Creación o gestión de cuentas con sistemas automatizados.

Repetición de conductas detectadas como abuso o spam.

Incumplimiento reiterado de las normas de la plataforma.

Cuándo llegará esta actualización

WABetaInfo señala que la función todavía está en desarrollo y llegará en una futura actualización de la app. Como suele ocurrir, primero será probada por los evaluadores beta, quienes aportarán feedback antes del lanzamiento global. Por ahora, Meta no confirmó una fecha exacta, pero todo indica que podría habilitarse en los próximos meses.

En definitiva, WhatsApp apuesta a que los usuarios más informados cometan menos infracciones y, por lo tanto, enfrenten menos suspensiones. También significa menos trabajo para los sistemas de revisión de Meta, que actualmente gestionan millones de apelaciones cada mes.