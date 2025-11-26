La Embajada de Suiza busca trabajadores en Argentina: puestos, requisitos y cómo aplicar

La búsqueda estará abierta hasta mediados de diciembre.

La Embajada de Suiza en Buenos Aires anunció que está en búsqueda de personal administrativo. La convocatoria fue lanzada este miércoles a través de las redes sociales oficiales de la sede diplomática.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores busca regularmente trabajadores cualificados y motivados. En general, los avisos se publican en el portal de empleo de la Federación.

En esta ocasión, la Embajada busca a un candidato calificado para un puesto 100% permanente como asistente administrativo y consular en el Centro Consular Regional Buenos Aires.

La posición a cubrir es a partir del 1º de febrero de 2026, por lo que los candidatos deberán organizar sus vacaciones con anticipación.

Dónde aplicar para trabajar en la Embajada de Suiza

Los candidatos deberán enviar su CV y una carta de presentación/motivación hasta el 22 de diciembre de 2025 en formato electrónico (archivo PDF) al correo buenosaires.empleo@eda.admin.ch .

En el asunto deben escribir “Asistente Administrativa/o” para asegurar el procesamiento oportuno de la solicitud. Desde la sede diplomática aclararon que no recibirán llamadas telefónicas y sólo se pondrán en contacto con las personas que hayan sido seleccionadas para una entrevista.

Los requisitos para trabajar en la Embajada de Suiza en Buenos Aires

En caso de ser seleccionado, el asistente administrativo y consular deberá cumplir con las siguientes tareas:

Asistir en el trabajo consular general

Tratar asuntos en el registro de los suizos en Argentina, Uruguay y Paraguay

Tratar asuntos de estado civil

Establecer pasaportes

Asistir a la Jefa de Administración en todas las áreas de administración.

Trabajar y cooperar en forma proactiva con todas las secciones de la Embajada según sea

necesario para el buen funcionamiento de las operaciones

Redactar correspondencia y notas verbales de la Embajada, incluso con/a las autoridades argentinas

Tramitar las formalidades relacionadas con la llegada/salida de empleados transferibles y las formalidades relacionadas con la compraventa de vehículos

Administrar el sistema de archivos de la Embajada, registrar correo entrante y saliente

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos para aplicar: