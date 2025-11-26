La Embajada de Suiza busca trabajadores en Argentina: puestos, requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Suiza en Buenos Aires anunció que está en búsqueda de personal administrativo. La convocatoria fue lanzada este miércoles a través de las redes sociales oficiales de la sede diplomática.
El Departamento Federal de Asuntos Exteriores busca regularmente trabajadores cualificados y motivados. En general, los avisos se publican en el portal de empleo de la Federación.
MÁS INFO
En esta ocasión, la Embajada busca a un candidato calificado para un puesto 100% permanente como asistente administrativo y consular en el Centro Consular Regional Buenos Aires.
La posición a cubrir es a partir del 1º de febrero de 2026, por lo que los candidatos deberán organizar sus vacaciones con anticipación.
Dónde aplicar para trabajar en la Embajada de Suiza
Los candidatos deberán enviar su CV y una carta de presentación/motivación hasta el 22 de diciembre de 2025 en formato electrónico (archivo PDF) al correo buenosaires.empleo@eda.admin.ch .
En el asunto deben escribir “Asistente Administrativa/o” para asegurar el procesamiento oportuno de la solicitud. Desde la sede diplomática aclararon que no recibirán llamadas telefónicas y sólo se pondrán en contacto con las personas que hayan sido seleccionadas para una entrevista.
Los requisitos para trabajar en la Embajada de Suiza en Buenos Aires
En caso de ser seleccionado, el asistente administrativo y consular deberá cumplir con las siguientes tareas:
- Asistir en el trabajo consular general
- Tratar asuntos en el registro de los suizos en Argentina, Uruguay y Paraguay
- Tratar asuntos de estado civil
- Establecer pasaportes
- Asistir a la Jefa de Administración en todas las áreas de administración.
- Trabajar y cooperar en forma proactiva con todas las secciones de la Embajada según sea
- necesario para el buen funcionamiento de las operaciones
- Redactar correspondencia y notas verbales de la Embajada, incluso con/a las autoridades argentinas
- Tramitar las formalidades relacionadas con la llegada/salida de empleados transferibles y las formalidades relacionadas con la compraventa de vehículos
- Administrar el sistema de archivos de la Embajada, registrar correo entrante y saliente
MÁS INFO
Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos para aplicar:
- Ciudadanía suiza
- Excelentes habilidades comunicacionales (escrita y oral) en alemán y/o francés, con al menos un conocimiento pasivo del otro idioma
- Excelentes habilidades comunicacionales en español, incluyendo la capacidad de desenvolverse por escrito y verbalmente
- Al menos tres años de experiencia en entorno de oficina
- Conocimientos informáticos, incluyendo Microsoft Word, Excel y Outlook, además de experiencia en base de datos
- Fuerte sentido de la confidencialidad
- Habilidades interpersonales para resolver problemas
- Mentalidad de trabajo en equipo y capacidad para trabajar hacia el logro de objetivos, con atención al detalle y la capacidad de realizar múltiples tareas en un entorno muy dinámico
- Interés y placer por el contacto con el cliente, fuertes habilidades de servicio al cliente