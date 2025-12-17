La joya que Boca perdió en manos del Napoli por la patria potestad

El joven continuará su carrera en las inferiores del Napoli

Nuevamente, la legislación del fútbol internacional vuelve a quedar en el centro de los comentarios después de que Boca Juniors perdiera a un joven que estaba formando en sus divisiones inferiores en manos del Napoli. El atacante tomó la decisión de marcharse en los próximos días y lo hará sin impedimento alguno, debido a que la patria potestad lo protege de cualquier tipo de demanda legal que se pretenda iniciar.

Esta es la historia de Milton Pereyra de 17 años, que se desempeña como delantero, y que a partir de la temporada 2026 se sumará a las divisiones inferiores del Napoli. Una decisión que interrumpe el proceso de formación que comenzó en el 2015 y que estaba comenzando a dar sus primeros comentarios positivos en caso de que se mantuviera. Eran varias las esperanzas puestas en este proyecto que quedó en manos de un club europeo.

La familia del jugador tomó la decisión de marcharse a Italia

Una decisión que se encuentra amparada por la patria potestad, que se trata de un conjunto de derechos y obligaciones que le son otorgados a los padres sobre sus hijos menores de edad. Lo particular de estos movimiento es que en cierto casos se trata de una operación de compra encubierta donde el club interesado hace una propuesta de trabajo a los progenitores del jugador con el fin de poder sumarlo. Una vez alcanzada la barrera de los 18 años, el futbolista firma su contrato y queda vinculado por un largo lapso de tiempo.

Un caso que no es el primero que se registra en Boca, porque en el 2024 sucedió algo similar con Francisco Baridó que decidió marcharse bajo el amparo de la patria potestad para sumarse a la divisiones inferiores de la Juventus de Italia. No obstante, su desempeño no fue el esperado y decidieron dejarlo en libertad de acción, que le permitió unirse al Napoli en donde le ofrecieron un contrato por tres temporadas.

En el caso de Milton Pereyra, el Xeneize tomó la decisión de no comenzar ningún tipo de acción legal porque entienden que se trata de una decisión familiar de trasladarse de manera definitiva a Italia con el fin de experimentar una mejor calidad de vida que en la Argentina no consiguen. Por lo cual, el joven se marchará sin dejar ninguna ganancia.

Racing busca a dos jugadores de Boca

Por otro lado, el mercado de pases vinculado con el plantel profesional expone que Gustavo Costas se encuentra interesado en los servicios de dos jugadores que no serían considerados por Claudio Úbeda de cara a la temporada 2026. Uno es Lucas Blondel que fue notificado de que debe buscarse un club para evitar tanto tiempo sin actividad oficial, que lo puede perjudicar de gran manera en su carrera.

Mientras que el otro apuntado por Racing es Milton Giménez, que de acuerdo con algunos comentarios fue colocado como jugador a transferir porque se considera que cumplió un ciclo. No obstante, los dos futbolistas tendrán que ser negociados porque la intención de Juan Román Riquelme es recuperar parte del dinero invertido en sus contrataciones.