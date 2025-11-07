Presidente del Napoli critica con dureza el estadio de su equipo, dice necesita un cambio urgente

Foto de archivo del estadio Diego Armando Maradona del Napoli antes de un partido por la Serie A

7 nov (Reuters) -El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, calificó el viernes su estadio como "un basurero", argumentando que el club necesita un escenario moderno para aumentar los ingresos y mejorar la experiencia de los aficionados.

El Napoli celebró la temporada pasada su segundo título de la Serie A en tres años, tras una batalla con el Inter de Milán. El equipo juega como local en el estadio Diego Armando Maradona, que pertenece al ayuntamiento de la ciudad.

En un acto de la Universidad Bocconi de Milán, De Laurentiis contrastó los ingresos del Napoli con los de los clubes milaneses, afirmando que el AC Milan y el Inter pueden generar 14 millones de euros (16,33 millones de dólares) con la Liga de Campeones, mientras que su equipo tiene unas perspectivas mucho más limitadas.

"Nosotros solo podemos obtener hasta tres millones en ese basurero. Es mucha diferencia, ¿no?", dijo refiriéndose al estadio.

Italia busca mejorar sus estadios, presionada por los inversores extranjeros que han adquirido varios clubes, de cara a la Eurocopa 2032 que organizará conjuntamente con Turquía.

Esta semana, el AC Milan y el Inter completaron la adquisición del estadio de San Siro y los terrenos circundantes a las autoridades municipales, en un paso más hacia la demolición del recinto y la construcción de uno nuevo.

Durante el verano boreal, De Laurentiis reforzó la plantilla con fichajes de alto nivel como el centrocampista belga Kevin De Bruyne, pero dijo que tales inversiones son difíciles de sostener sin mayores ingresos del estadio.

"Me gustaría un estadio con 70.000 asientos, 120 palcos y 8.000 plazas de aparcamiento", dijo De Laurentiis.

Añadió que renovar el Maradona -cercado por una pista de atletismo- llevaría seis años, lo que obligaría a cerrar partes de las gradas y limitaría aún más los ingresos.

"Necesitamos 30 hectáreas para construir un estadio bonito", dijo De Laurentiis.

(1 dólar = 0,8575 euros)

